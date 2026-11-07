向太自爆每月基本開銷至少50萬　5隻愛犬月花4萬元專人服侍兼上課

向華強太太陳嵐（向太）向來生活富貴，日前她拍片大方分享香港豪門的日常生活，親自拆解「富豪每月固定開銷」這個網民極度好奇的謎團。原來向家單是基本雜費及人工，每個月已是一筆天文數字，連養狗的費用亦高達近4萬。



向太親自拆解「家中每月固定開銷」。（微博@向太Tiffany陳嵐）

自稱自己不是頂級富豪。（影片截圖）

13人貼身班底，水電煤雜費極驚人

向太表現得相當低調，笑言自己未算最頂尖的有錢人：「像我們家的話，你看我們不是頂級富豪啊。」不過，當她逐項細數每個月的基本開支時，隨即令網民大開眼界。她透露豪宅單是應付水電煤等基本雜費，每月已花費數萬港元；而龐大的家傭及隨行團隊更是主要開支來源，家中單是工人已有7名，另設3名司機及3名保鏢，再加上由物業管理公司派駐的保安團隊，每月淨計出糧已相當驚人。

單是家中傭人已達7位，另設3名司機及3名保鏢貼身服侍。（影片截圖）

5隻愛犬享星級待遇

人吃得好之餘，向家的寵物亦享有星級待遇。向太透露家中的5隻愛犬不僅有專人服侍，每周日更有專屬導師上門受訓，加上定期洗澡、剪甲及修毛，平均每月花費已達3至4萬港元。最誇張的是突發醫療費用，她無奈表示：「真的狗狗生病比人還貴，我狗狗剛看了不能走，牠腳起不來，做了這個手術，14萬5。」

5隻愛犬周日有專人上課。（影片截圖）

每月基本「低消」半百萬

總結平日的家常伙食及各項日常雜費，向太坦言：「我一個月最起碼都要50萬啊。」 並指這筆高達半百萬港元的驚人數目，其實仍未涵蓋向華強前妻的贍養費，她特地強調：「還不算說是什麼給他前妻的那些贍養費，不算，這些不能算。這基本開支就要50萬。」 向太最後補充，若果是家庭成員更多的真正頂級富豪，每個月的開銷絕對遠不止這個數字。