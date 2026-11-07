濱崎真緒夜店疑遭落藥送ICU後復工　出動神針自保：企硬唔Take嘢

日本前AV女優轉型DJ的濱崎真緒，早前趁萬聖節在尖沙咀夜場消遣時，疑遭人在飲品「加料」落藥致全身抽搐，一度送入ICU搶救，尿液更驗出對四種毒品呈陽性反應；幸大步檻過的她火速復工，昨晚（6日）首度公開現身HOY TV節目《臨海峯答問大會》宣傳新劇《你的保安李寶安》，親自交代這段驚險經歷。



濱崎真緒出院後首度上節目。（節目截圖）

回想這次經歷直言感到非常恐怖。（節目截圖）

親歷生死留陰影

濱崎真緒頂着一頭招牌金短髮，身穿白恤衫配粉紅束腰馬甲現身節目，妝容精緻兼面帶微笑，狀態看似不俗。不過當回憶起死裏逃生的經歷時，她依然心有餘悸、眼泛淚光，坦承：「雖然大部分毒素已經排出體外，但要完全康復還需要多一個星期。這次真的很恐怖，沒想過自己有一天會進ICU，非常感謝香港的醫護人員及時搶救，幫我把毒素排出來。」她坦言這場意外留下極大心理創傷：「這件事真的會有陰影，現在偶爾還會有Flashback（閃回），大家真的要遠離毒品！」

呼籲大家遠離毒品。（節目截圖）

心有餘悸坦承留陰影。（節目截圖）

出動「防毒神針」自保：企硬唔Take嘢

為展現拒毒決心，濱崎真緒更在鏡頭前即場站起，模仿天王郭富城的經典動作，以半鹹淡廣東話大喊口號：「企硬，唔 Take 嘢！」引得全場喝采。走過鬼門關的她更自爆已經學精，在現場展示新購入的秘密防身工具：「我買了一支針，可以用來測毒！」導演何爵天隨即笑稱「像古人銀針驗毒一樣」，並承諾會在戲中為她增設禁毒情節；濱崎真緒聽罷立即機靈回應：「好呀！之後麥東（麥沛東）哥哥在戲中倒茶給我，我每次都要先測一下！」以幽默化解驚魂，引來全場爆笑。

模仿郭富城的經典動作，大嗌禁毒口號：「企硬，唔 Take 嘢！」 （節目截圖）