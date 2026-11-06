濱崎真緒現身《臨海峯答問大會》　麥峰親吻「AV腳」引熱議

今晚8點（11月6日）於HOY 77 播出的《臨海峯答問大會》第二集，日本女藝人兼DJ濱崎真緒驚喜現身。不僅大爆在新劇《你的保安 李寶安》中的爆笑與火辣內幕，更因預告片中一幕麥沛東（麥東）深情親吻其「AV腳」的震撼畫面，掀起全網熱烈討論！



濱崎真緒現身HOY 77《臨海峯答問大會》。（官方提供圖片）

麥峰親吻「AV腳」引熱議

麥峰親吻濱崎「AV腳」的預告片一出，引發了網民熱烈討論，更有不少觀眾笑言要求「打格仔」。 導演何爵天幽默回應：「網民話要打格？到底係要打隻腳，定係打麥峰個樣先？」惹得全場笑聲不斷。由於《你的保安 李寶安》播映時段提早至晚上八點，天導表示，電視版已忍痛刪減了部分濱崎真緒的大膽戲份，但他隨即拋出震撼彈——未來將會推出「原裝導演版」，承諾將最完整、最精采的畫面原汁原味呈現給觀眾！

麥峰親吻「AV腳」戲份引網民熱議。（官方提供圖片）

天導幽默回應網民打格要求：「打腳」定打「麥峰個樣」？（官方提供圖片）

雖然濱崎真緒部分大膽戲被刪，何爵天導演表示未來將會推出「原裝導演版」。（官方提供圖片）

濱崎真緒與邱副對戲入戲太深 天導預告未來加碼戲份

拍攝現場更發生不少趣味花絮。據悉濱崎在與邱副（曾睿智 飾）對戲時，濱崎因極度投入而大喊「唔好停」，但同時天導已嗌「Cut」，但濱崎完全聽唔到。天導事後打趣笑指濱崎「別有用心」，不過他在節目中透露，未來會為濱崎增加更多戲份，請各位觀眾密切期待。

濱崎真緒與邱副對戲入戲太深大喊「唔好停」。（官方提供圖片）

濱崎真緒未來增加更多戲份，請各位觀眾密切期待。（官方提供圖片）

狂練廣東話融入本土 感謝蝦頭及麥東教導

濱崎在節目中亦分享了在拍攝《你的保安 李寶安》的感受。她特別感謝麥沛東（麥東）與蝦頭（楊詩敏），大讚兩人傳授了許多實用又地道的廣東話，目前自己仍在積極學習中。天導更對濱崎的敬業態度佩服不已，透露拍攝現場就算面臨「飛紙仔」（即時修改劇本）的挑戰，濱崎亦能即場記廣東話對白，表現相當專業。

濱崎真緒特別感謝蝦頭及麥東教導粵語，敬業態度獲何爵天導演激讚。（官方提供圖片）

而早前身體不適濱崎真緒現已大病初癒、狀態大勇，節目尾聲濱崎更與一眾台前幕後工作人員齊齊擺出招牌動作，大喊「企硬，唔Take野」，向大眾宣傳禁毒資訊。

濱崎真緒早前在社交平台表示「工作中給人下藥了」，同時上載警員到場調查，以及她坐在輪椅和登上救護車的照片。（濱崎真緒Facebook圖片）