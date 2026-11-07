61歲雪梨心臟劇痛術後要求即刻食煙　三大奪命生活惡習全中招

現年61歲的資深藝人雪梨（嚴慧明），憑藉在《神鵰俠侶》中飾演「李莫愁」及《尋秦記》中飾演「雅夫人」等經典角色深入民心。早前身形明顯發福、健康狀況備受關注的她，近日作客由方健儀主持的YouTube節目《女人方言》，首度驚爆自己早前因心臟劇痛緊急入院、確診兩條血管嚴重阻塞患上冠心病，經歷了一場驚心動魄的「通波仔」（冠狀動脈介入治療）手術。雪梨在節目中大方自剖險死還生的心路歷程，更坦言在手術台上一度以為自己「已經死咗」。而一向性格真性情的她，推回病房後的第一件事，竟是向護士要求落樓食煙，令主持人方健儀當場嚇到驚呼。

雪梨曾在1995年古天樂版本的《神鵰俠侶》中飾演李莫愁。（影片截圖）

《尋秦記》中的趙雅亦是雪梨的代表作。（影片截圖）

雪梨（嚴慧明）2024年底突發冠心病，在家中心口絞痛一兩分鐘，入院驚覺兩條心血管嚴重阻塞，緊急接受「通波仔」手術。（YouTube@女人方言）

自爆三大奪命生活惡習全中招

談及血管栓塞的禍根，雪梨坦言全因自己長年累月養成的不健康生活方式。她深自檢討並總結出三大「奪命惡習」。第一是酷愛高油、高膽固醇食物，平日極喜愛吃炸雞、雞翼及快餐，更直言最難抗拒「蟹黃撈麵」；第二是平日極少做運動，活動量嚴重不足；第三則是長期嚴重熬夜。雪梨坦言自己多年來依然維持以往在電視台拍劇的日夜顛倒作息，經常通宵達旦在家中瘋狂「煲劇」，直到翌日早上七、八點見天光才肯入睡。長期積累的高脂飲食、缺乏代謝與嚴重睡眠不足，終讓她年過六旬後爆發心血管危機。

三大奪命生活惡習全中招。（YouTube@女人方言）

心臟劇痛揭兩條血管栓塞：以為自己死咗

雪梨在節目中透露，事發當日她身處家中，突然感到心口絞痛、呼吸急促並有一種強烈的受壓窒息感，劇痛持續了一至兩分鐘後仍極不舒服，隨即被緊急送院救治。經檢查後，醫生發現她的心臟有兩條血管出現嚴重阻塞，必須立即安排微創「通波仔」手術打通血管。

回憶起那場長達45至55分鐘的手術，雪梨坦言過程既漫長又驚悚。由於手術期間意識清醒，她只感覺到一條導管伸入心臟附近進行擴張及放置支架，其餘過程毫無痛楚。然而，正是這種毫無知覺的空白感，讓她腦海閃過瀕死恐慌，她直言：「我當時甚至喺度諗，我係咪已經死咗？因為我覺得一個人死咗，先會完全冇任何感覺。」

手術長達45-55分鐘，因為局部麻醉無痛覺，她看著管子插進心臟，一度在手術檯上懷疑自己是否已經離世。（YouTube@女人方言）

術後首個要求震驚全場「死過翻生要食煙感受存在」

成功闖過鬼門關後，雪梨被推回病房休養，豈料她清醒後的第一件事，並非關心身體狀況或手術成效，而是迫不及待向身旁的醫護人員提出驚人要求：「姑娘，我做完手術，而家落去食支煙得唔得呀？」這句反叛又脫軌的請求，令見慣大場面的主持人方健儀亦忍不住當場倒抽一口涼氣，驚呼出聲。對此，雪梨解釋當時的心態，指自己剛經歷完生死一劫，內心湧起巨大的虛脫與劫後餘生感：「因為我覺得自己死過翻生，我真係好需要食返一啖煙，去感受返自己仲存在緊、尋回自己生存嘅價值喺邊度。」

雖然醫生極力勸阻她必須徹底戒煙戒酒，但一向大情大性的雪梨無奈表示，對幾十年煙齡的她而言，完全戒絕實在難以做到，只能向醫生「討價還價」，承諾會盡量少飲酒，並努力將煙癮慢慢壓制下來。

曾經最愛「邪惡美食」如蟹膏撈麵、麥當勞炸雞。經歷生死後雖然戒口，但她依然堅持人生不能只有清規戒律，建議大眾一個月給自己一次吃垃圾食物的「放縱額度」。（YouTube@女人方言）

忍煙癮狂飲水反致嚴重水腫 靠中藥調理保命

早前雪梨現身公開活動及電影節時，曾被指身形暴脹走樣、面部浮腫。她在節目中親解發福之謎，原來這正是她為健康自救帶來的「後遺症」。雪梨透露，自己術前煙癮極大，以往平均每天要抽兩包煙；手術後她痛定思痛，下定決心控制煙量，如今已大幅減至每兩天才抽一包。然而，為了對抗發作時的強烈煙癮，她每次想抽煙時便強迫自己「大啖飲暖水」來轉移注意力。豈料矯枉過正，無意中攝取了過量水分，加上術後服用抗凝血藥、降血壓藥及降膽固醇藥的影響，導致身體出現水腫與發胖。她透露，目前心口絞痛與翳悶感已基本消失，除西藥外亦有服用中藥持續固本培元，精神狀態已大為好轉，每天亦強迫自己最遲深夜一點前必須入睡。