溫拿五虎成軍53年合體歎大閘蟹　校長豪邁大笑澳洲阿強變型佬

經典傳奇樂隊「溫拿」（The Wynners）自 1973 年成軍至今，不知不覺已攜手走過足足 53 個年頭。譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（B哥）、彭健新（健仔）、陳友及葉智強（阿強）五位成員逾半世紀的「金不換」兄弟情，向來是香港樂壇的一大佳話。近年五人各有各忙，加上隊中最為低調的阿強早已移居澳洲過著悠閒退隱的生活，五虎在非演唱會期間要私下全員齊人同框，可謂難能可貴。



溫拿成軍超過半世紀的殿堂級組合的溫拿樂隊（The Wynners），五虎成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、葉智強和陳友。（微博照片）

1989年舉行《第十一屆十大中文金曲》，溫拿樂隊憑《千載不變》奪「十大金曲獎」，同年還獲得金針獎。（香港電台）

成軍53載私人聚會極罕有

昨日（11月7日）鍾鎮濤突然在社交平台驚喜上載了一張令全港歌迷激動萬分的神級合照，並興奮寫道：「溫拿五虎，2026年的第一場蟹！」五位樂壇巨擘罕有合體聚餐，瞬間掀起全網熱話與集體回憶！

鍾鎮濤發文記錄溫拿五虎的珍貴相聚。（微博圖片）

從曝光的合照可見，這次極具紀念價值的聚會並非選在奢華高級食府，反而走極度溫馨的「貼地」路線。五虎齊聚在其中一人的家中，餐桌上擺滿簡單可口的家常小菜及熱騰騰的鮮湯，而最引人矚目的莫過於每人手上都各自捧著一隻金黃肥美的大閘蟹。仔細觀察五虎的最新狀態，個個保養得宜、神采奕奕！身為隊中年紀最小的 B 哥鍾鎮濤，雖然與最年長的彭健新僅差 4 歲，但身穿淺藍色簡約 T 恤的他身材依然魁梧結實、皮膚緊緻，單手高舉大閘蟹對著鏡頭展露燦爛笑容，神級凍齡狀態驚艷全場。坐在正中間的「校長」譚詠麟則身穿黑白圖騰襯衫，笑得最為豪邁奔放，招牌「四萬咁口」大張著嘴，隔著螢幕都能感受到其興奮盡興的心情，依然是那個大家心目中「永遠25歲」的活力開心果。

當中校長「四萬咁口」豪邁大笑盡顯歡樂。（微博圖片）

葉智強澳洲返港變身潮流型佬

聚會的另一大亮點，絕對是特意從澳洲返港歸隊的「袋鼠飼養員」阿強（葉智強），頂著一頭型格銀白短髮的阿強，身穿潮流印花襯衫搭配黑框眼鏡，捧著大閘蟹笑意盈盈、體格依舊健碩硬朗，看起來在澳洲的悠閒生活讓他身心都處於極佳狀態。至於健仔彭健新則身穿斯文乾淨的白色恤衫，陳友身穿簡約白 T 恤，兩位老友記同樣戴著標誌性眼鏡，面色紅潤、神采飛揚。看著桌上杯盤狼藉、蟹殼堆積如山，足見這場久違的兄弟夜聚氣氛有多熱烈、聊得有多盡興，畫面溫馨得令人動容。

一人拎住一隻大閘蟹，超開心。（微博圖片）

溫拿五子世紀合體譚詠麟演唱會

事實上，五虎每次合體都能掀起全城狂歡。在今年 9 月 21 日，譚詠麟於紅館舉行《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會─終極篇》第 9 場時，溫拿五虎便曾驚喜合體，前奏一響起經典神曲〈Sha La La La La〉，全場萬名歌迷瞬間陷入瘋狂的集體狂熱，在舞台上五人一如既往展現「互寸唔嬲」的絕頂默契。

校長邀請溫拿隊友上台合唱。（公關提供）