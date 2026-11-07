前TVB主播「翻版姚子羚」鄧詩穎升格人母　離巢後轉型做大學講師

撰文：亞瑟
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曾在無綫效力長達6年、憑標致五官獲封為「翻版姚子羚」的前明珠台人氣新聞主播鄧詩穎（Sharon），自2023年底瀟灑告別無綫電視後，動向一直備受外界矚目。近日她於社交平台親自捎來重磅喜訊，宣布順利「卸貨」，為重返TVB新聞部的資深記者兼主播丈夫梁永祥（曾於2022年短暫跳槽HOY TV任職採訪主任，後於2023年底重返TVB新聞部任職高級記者）誕下愛情結晶品Harper，正式晉升為三口之家。她更大方公開一家人在產房內的溫馨天倫照，幸福感瞬間感染全網。

曾在無綫效力長達6年。（IG@sharontangsw）
曾在無綫效力長達6年。（IG@sharontangsw）
鄧詩穎升格人母，主播老公梁永祥笑逐顏開。（IG@sharontangsw）

初生千金烏黑髮量驚人

從鄧詩穎分享的產後生活點滴可見，剛來到這個世界的小千金Harper生得極其精巧靈動。雖然尚在襁褓之中，但小妮子已懂得微微張開一雙水汪汪的明眸，對周遭世界充滿好奇；最令人稱奇的莫過於她頂著一頭濃密烏黑的胎毛，髮量豐盈蓬鬆，精靈可愛的萌態瞬間融化無數網民的心。

在滿載溫情的首張一家三口全家福中，剛經歷分娩的鄧詩穎躺在產床上休養，面容雖隱隱透出剛生完BB的淡淡虛耗，但凝望懷中初生骨肉時，嘴角不由自主揚起慈愛與滿足的笑容，母愛光環盡現。隨侍在側的丈夫梁永祥更是難掩首度榮升人父的激動與狂喜，只見他身穿防護服、頭戴手術帽與眼鏡，對著鏡頭「笑到合不攏嘴」，緊緊挨著妻女合照。鄧詩穎亦動情以英文撰寫長文向愛女告白：「Thank you for choosing us Harper, we love you so much.」

BB勁可愛！（IG@sharontangsw）

新聞系高材生無綫打滾6年文武雙全

鄧詩穎與梁永祥於2022年攜手步入婚姻殿堂，當年喜訊傳出後，坊間曾有不少揣測，好奇這位才貌兼備的主播會否就此淡出幕前、回家安心當養尊處優的少奶奶。然而自律好勝的她，選擇以行動證明當代女性的多元價值。

畢業於香港浸會大學傳理學院新聞系的名校高材生鄧詩穎，自2017年加入無綫新聞部以來，主要扛起明珠台英語新聞的記者與主播大樑。憑藉精準咬字與冷靜台風，她不僅屢屢負責專業的氣象播報，更曾打破常規，多次以流利廣東話親赴前線採訪深度專題報道，跨語言、跨領域的靈活應變能力，讓她長年被同行及觀眾公認為不可多得的「全能女主播」。

打破入豪門做少奶奶想像。（IG@sharontangsw）

重返母校作育英才　憑頂級三語做司儀

於2023年毅然走出電視台的舒適圈後，鄧詩穎的人生版圖不但未有縮減，反而開拓出更廣闊的天地。她率先應母校浸會大學之邀重返校園，受聘擔任新聞系兼職講師（Part-time Journalism Lecturer），將多年在水銀燈與突發鏡頭前的實務經驗，毫無保留地傳承予一眾後輩學子，深受學生愛戴。

與此同時，她亦全方位揮灑自己的語言天賦與主持魅力。除了出任香港電台電視32旗艦節目《Vibrant Hong Kong》的主持人外，更憑藉精湛的粵語、英語及普通話三語造詣，以自由身（Freelancer）強勢進軍商界與高端公關市場。近年她頻頻獲邀為各大金融機構主持財務投資深度訪談，並多次為數碼港（Cyberport）以及全球航太巨擘波音公司（Boeing）等國際級旗艦活動擔綱官方大會司儀與配音工作。

憑頂級三語能力搶攻跨國巨企司儀界。（IG@sharontangsw）
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