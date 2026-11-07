張柏芝黑亮片套裝及蟒紋裙氣場全開　鮮明肩線勾勒女性力量與柔美

近日，品牌上海恒隆廣場精品店煥新啟幕，特別嘉賓張柏芝亮相現場。活動當天，柏芝走進煥新後的精品店空間。此次店鋪融入大量建築與雕塑元素，呼應Pierre Balmain先生「時裝，是流動的建築」的理念。柏芝當天上身了兩套服裝，一套上身秋冬新款亮片黑色套裝，亮片在光線下泛出細密光澤，利落剪裁勾出鮮明肩線，整個人氣場立了起來，力量感與女性柔美同時在場。另一套則是超前上身春夏系列的蟒紋裙，野性與優雅的對比落在同一身造型裡，被她穿得毫不費力。兩套造型，一套沉穩有光，一套自由有鋒，剛柔並濟在她身上不是概念，而是看得見的狀態。

張柏芝（公關提供·）

蟒紋裙完美融合加州反叛文化與高訂傳統。（公關提供·）

黑亮片套裝鮮明肩線勾勒女性力量與柔美。（公關提供·）

張柏芝骨相與結構美學共振

作為2027早春系列的特別嘉賓，柏芝對系列中的動物紋理設計格外青睞。品牌2027春夏系列將品牌高級定制傳統與1960至1970年代加州反主流文化並置。張柏芝穿上這一系列，蟒紋的野性被利落剪裁收住，恰好把這一季「傳統與反叛並置」的氣質穿了出來。

從經典港片中的銀幕形象，到如今的時尚造型，柏芝始終是無數人心中的風格Icon。經歷不同時期的潮流更迭，她對風格自有判斷，而這份判斷就寫在她的每一次亮相裡。品牌女裝以鮮明的肩部線條和利落廓形著稱，柏芝穿上這類具有結構感的服裝，肩線鮮明卻不顯過於正式，利落廓形撐得起場面，柔軟細節又留得住優雅。她站在空間中，與幕簾的柔和線條、建築的鮮明結構彼此映照，剛柔並濟在她身上不是概念，而是看得見的狀態。