903籃球賽｜古天樂霸氣拍肩召喚　姜濤隨傳隨到秒速飛撲埋身

商台年度盛事《903 AllStar 籃球賽》昨日（7日）於亞洲國際博覽館隆重開鑼，由古天樂（古仔）強勢領軍擔任「歌星勇士」隊長，帶領 MIRROR、ERROR、周殷廷、胡子彤及劉穎鏇等一眾人氣藝人出戰，迎戰森美率領的「九零三人」隊。場內激戰連場，賽事之外，場邊互動同樣成為焦點。



古天樂強勢領軍擔任「歌星勇士」隊長。（胡凱欣 攝）

古天樂「巨型公仔抱」肥仔

從網上流傳的影片所見，身為隊長的古天樂端坐前排板凳指揮大局，氣場十足。身形圓滾滾的ERROR隊長肥仔（梁業）則毫無顧忌，一屁股坐到古天樂雙腿之間；古天樂即張開雙臂，從後將肥仔整個人環抱入懷。兩人宛如連體嬰般貼身依偎，古天樂更神情自若，一邊抱着肥仔一邊觀戰，惹來全場球迷及網民瘋狂大笑，紛紛留言：「古生當肥仔係公仔咁攬」、「被攬與攬人，兩個都超得意」。

肥仔直接坐到古天樂雙腿之間。（threads影片截圖）

兩個人笑得好開心啊！（threads影片截圖）

古天樂似乎當肥仔是巨型公仔。（threads影片截圖）

古天樂耳邊密密斟姜濤

另一邊廂，MIRROR人氣王姜濤正手執毛巾坐在前排，專注聆聽身旁隊友分析戰況。此時坐在旁邊的古天樂突然伸手拍了拍姜濤的肩膀；姜濤回頭看見是古天樂召喚，隨即展現乖巧後輩模樣，秒速挪步坐到古天樂身旁。兩人隨即湊埋頭「咬耳仔」促膝長談，期間古天樂更主動湊近姜濤耳邊低語，並溫柔拍了拍姜濤的手背，神情極度親切自然，完全打破巨星與後輩的年齡隔閡。

姜濤專注聆聽身旁隊友分析戰況。（threads影片截圖）

古天樂突然伸手拍了拍姜濤的肩膀。（threads影片截圖）

二人聊得十分認真。（threads影片截圖）