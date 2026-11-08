Tyson Yoshi爆紅前打工兼職月入近10萬　曾北上廣州遭觀眾狂噓

獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）向來以直率敢言、貼地親民的作風深受樂迷喜愛。向來熱愛改車及揸車的他，近日現身YouTube汽車頻道《粵愛車》大談近況。面對外界及部分音樂人指他訪問曝光率高過作品、甚至揶揄他是「訪談型歌手」，Tyson直言無所謂。更在節目中大爆入行前月入近10萬的打工秘史、昔日在廣州夜店暖場慘遭觀眾狂噓的辛酸經歷，以及早前家中突逢變故、一度萌生「罷工唔想做」的灰爆心聲。

Tyson Yoshi直面爭議與外界標籤。（YouTube@《粵愛車》）

直言無所謂。（YouTube@《粵愛車》）

被諷「訪談型歌手」超豁達：10個人有1個去聽歌我都OK

Tyson Yoshi近年頻密現身各大訪談節目，其幽默真性情每每引發網民熱議，但也引來部分同行與網民微言，質疑他本末倒置。對此，Tyson在節目中毫不介意，反以極具流量大局觀的角度化解質疑：「有啲音樂人覺得你一定要聚焦我嘅音樂，我冇所謂，可能10個人有9個只係睇我嘅訪問，哪怕有一個會按入去聽我啲歌，咁我都OK。」盡展新一代獨立音樂人無視標籤的自信與氣度。

爆紅前打工兼職月入近10萬

畢業於室內建築設計系的Tyson，入行前其實也是朝九晚五的打工仔。他回顧出道初期一邊做設計、一邊低調寫歌，無意間打破了「玩音樂會乞食」的刻板印象。他發現當時單計串流平台的音樂版稅已追平正職工資，加上周末偶爾到中環酒吧駐唱的酬勞，每月總收入竟逼近10萬元！他笑言：「又話做音樂會乞食，原來自己做係OK。」

Tyson憶述當時準備開騷，向老闆請假時才驚覺假期經已用盡，沒料到開明的老闆非但沒有責怪，反而化身「神隊友」勸退點醒他：「佢話不如你辭職啦，其實你咁後生，你咪試吓音樂囉，你唔得嘅話，你都可以返嚟畫圖。」談及成名之後伴隨而來的輿論壓力與公眾目光，Tyson以打工仔金句豁達面對：「份糧包埋㗎嘛，呢啲嘢總會過，過咗之後，你可能又會好掛住呢，你依家所謂嘅煩惱可能係你之後好懷念嘅嘢，所有嘢都盡量去享受。」

有老闆話：「來蘭桂坊禮拜六日求其唱幾首，俾一萬多港幣。」（YouTube@《粵愛車》）

僅靠打工兼職月入近10萬，與網上音樂版稅收入持平。（YouTube@《粵愛車》）

廣州夜店暖場踩枱唱遭全場觀眾狂噓

早前Tyson獲邀到佛山出席活動大受歡迎，現場擠得水洩不通。但在風光背後，他也感觸憶起剛起步時北上登台的屈辱史。他自爆當年作為默默無聞的Underground新人，曾在廣州一間Hip-hop Club擔任開場表演者，卻換來全場噓聲：「我喺廣州嘅一間比較hip hop嘅club，喺張枱上面唱歌，仲畀人噓我，因為佢哋想聽當日主角嘅表演，我只係之前負責暖場。」不過，這段看似尷尬的遭遇反而成為他的心理護甲：「不過呢啲係好事，你冇呢啲邊有動力，你經歷過之後，你再畀人鬧，你會覺得仲羞辱嘅我都經歷過啦。」將挫折視作抗壓力的試金石。

曾在廣州夜店擔任極微小的暖場嘉賓，被台下急於看主角的觀眾無情羞辱。。（YouTube@《粵愛車》）

屋企出事一度灰爆想「罷工」

在爆肌與強悍的形象下，Tyson亦罕有展現脆弱一面。他透露即將推出的新歌《Back Home》，靈感正是來自一段想「唔Do」的低潮期。他坦言早前因家庭突發變故，一度身心俱疲想逃避現實：「前排唔係好想做嘢，覺得好煩，唔想做Tyson Yoshi，因為屋企發生咗啲事，嗰排就好灰。」

這段停滯的時光，令他深刻反思成名後的代價，並學懂放下對工作的盲目執著：「但好處係令我發現，都一路衝咗咁耐，日日都喺度做Tyson Yoshi，係咪要留番少少時間畀屋企人同自己？發現原來我冇咗個平衡好耐，咁就有呢個靈感寫咗首歌，咁就做多陣囉。」