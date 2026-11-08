何猷亨已婚舊愛陳可欣瑞士貴族私院誕子　曾獲賭王給滿分四太狂讚

已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷亨早年的感情生活備受矚目，當中曾獲賭王一家高度認可的富家女陳可欣，如今亦迎來了人生全新篇章！近3日，陳可欣在社交平台大方分享多張產後家庭照，幸福宣布兒子Arlo順利出生。



陳可欣在IG報喜順利誕仔。（IG@sabrinahychan）

陳可欣在IG報喜順利誕仔。（IG@sabrinahychan）

瑞士貴族私院誕下愛兒

從曝光的照片可見，日內瓦老牌頂級私家醫院「Clinique Générale-Beaulieu（日內瓦博利厄綜合診所）」；產後的她面色紅潤、精神極佳，在宛如星級酒店的奢華病房中甜笑享用精緻膳食。

陳可欣在瑞士知名私家醫院「Clinique Générale-Beaulieu」誕下兒子。（Ig@sabrinahychan）

可見產後的陳可欣狀態極佳。（IG@sabrinahychan）

據悉，這間瑞士頂級私院收費相當高昂，在無全額私保自費的情況下，自然分娩基本收費約18,300瑞士法郎（約17.4萬港元）起，預約剖腹產更由21,300瑞士法郎（約20萬港元）起跳，且上述費用僅屬基本院費及房費，婦產科、麻醉科及兒科醫生費等龐大開支仍需額外計算，排場極盡奢華！隨後她與外籍丈夫推著嬰兒車踏出醫院，並在名車內大晒溫馨自拍，甜絲絲寫道「Almost home baby」（寶貝快到家了），滿溢初為人母的幸福喜悅。

陳可欣透露兒子的名字是Arlo。（IG@sabrinahychan）

陳可欣與外籍丈夫。（IG@sabrinahychan）

2012年戀上何猷亨獲賭王、四太激讚

回顧陳可欣昔日的戀情，最為全城津津樂道的莫過於她與何家四房公子何猷亨的一段情。早在2012年，兩人愛得高調，何猷亨更曾大方攜同陳可欣盛裝出席保良局慈善晚宴。當時四太梁安琪對這位高學歷女友讚不絕口，公開大讚她既聰明、讀書又厲害；就連賭王何鴻燊生前接受傳媒訪問時，亦曾罕有給予陳可欣「Full Marks（滿分）」的至高評價，一度令全城認為她隨時會嫁入何家成為豪門新抱。無奈兩人最終未能修成正果，遺憾分手收場。

陳可欣曾同何猷亨拍過拖。（IG@sabrinahychan）

可惜在2013年何猷亨與陳可欣分手了。（IG@sabrinahychan）

去年嫁外籍老公迎新生活

在告別與何猷亨的戀情後，陳可欣於2020年曾與哈佛學霸兼「鋼琴神童」孟雨晴共諧連理，然而這段被外界看好的金童玉女婚姻，僅僅維持了一年多便宣告破裂離婚。經歷感情起伏的陳可欣未有對愛情失去信心，去年她宣布覓得真愛再婚，高調下嫁外籍丈夫，更於海外舉行了一場盛大浪漫的戶外婚禮。如今兩人順利誕下愛的結晶Arlo，正式升格為溫馨甜蜜的三口之家。

去年，陳可欣宣布再婚，高調嫁給外籍丈夫。（IG@sabrinahychan）

二人在海外舉辦了排場十足且奢華浪漫的戶外婚禮。（IG@sabrinahychan）

與麥明詩是同屆校友

現已踏入人生新里程的陳可欣，背景與實力皆相當顯赫。畢業於英國劍橋大學的她，不僅與「十優港姐」麥明詩是同屆同窗校友，當年更因兼備出眾美貌與頂級智慧，被外界封為社交界「金融女神」。畢業後她順理成章投身金融業界擔任分析師，多年來穿梭於上流貴婦圈子。出身大富之家的陳可欣，平日除了與麥明詩、富貴前港姐伍樂怡等閨密私交甚篤，日常生活亦極其富泰奢華，經常出入複式豪宅、坐私人遊艇及搭私人飛機環遊世界，更收藏了數之不盡的Hermès、Chanel等珍貴名牌手袋，是名副其實的上流名媛代表。