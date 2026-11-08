王一博ChinaGT大馬站奪亞軍　車號改「585」致敬已故傳奇西蒙車利

內地男星兼職業車手王一博日前出戰馬來西亞「2026 China GT中國超級跑車錦標賽」煞科戰，與大馬車手毛駿豪（Melvin Moh）合作，奪得GT3 AM+組別亞軍兼全場第六名。他今次特意將車號改為「585」，向已故電單車傳奇車手西蒙車利（Marco Simoncelli）致敬。雖然王一博在賽道上表現冷靜，但在頒獎台上卻因開香檳「慢半拍」而被噴成「落湯雞」，搞笑場面引起網民熱議。



內地人氣男星兼職業車手王一博，在日前於馬來西亞開打的「2026 China GT中國超級跑車錦標賽」雪邦收官站首回合正賽中，勇奪GT3 AM+組別亞軍兼全場第六名。（微博@YIBO-OFFICIAL）

賽道上防守兇悍的王一博卻因開香檳「慢半拍」，木塞尚未拔起便慘遭同台車手夾擊噴成「落湯雞」，狼狽又搞笑的一幕迅速引爆全網瘋傳。（微博@YIBO-OFFICIAL）

首戰雪邦賽道 第8位起步逆勢奪亞

本場賽事為2026賽季China GT中國超級跑車錦標賽的第五站煞科戰，亦是該賽事繼2019年馬來西亞分站後，再次於海外舉行。在馬來西亞雪邦國際賽車場（Sepang International Circuit）上，高溫高濕的天氣對輪胎損耗及車手體能均是一大考驗。王一博與搭檔毛駿豪組成的「585」號車組從全場第8位起步。進入正賽後，面對同場22輛GT3規格賽車的高強度競爭，兩位車手展現極高默契，交替接棒發揮出色。

王一博與搭檔毛駿豪組成的「585」號車組從全場第8位起步。（網上圖片）

進入正賽後，面對同場22輛GT3規格賽車的高強度競爭，王一博與搭檔毛駿豪展現極高默契，交替接棒發揮出色。（微博@YIBO-OFFICIAL）

進入正賽後，面對同場22輛GT3規格賽車的高強度競爭，王一博與搭檔毛駿豪展現極高默契，交替接棒發揮出色。（微博@YIBO-OFFICIAL）

王一博在正賽下半場接棒時，面對後方賽車的步步進逼，展現出冷靜的攻防技巧，於多個關鍵彎道鎖定防守線路，不僅穩住陣腳，更順利超車，以全場第6名順利衝線，強勢拿下GT3 AM+組別亞軍獎盃。

王一博在正賽下半場接棒出戰時，面對後方賽車的步步進逼，展現出冷靜的攻防技巧。（微博@YIBO-OFFICIAL）

王一博於多個關鍵彎道鎖定防守線路，不僅穩住陣腳，更順利超車，以全場第6名順利衝線，強勢拿下GT3 AM+組別亞軍獎盃。（微博@YIBO-OFFICIAL）

車號改為「585」 致敬已故傳奇西蒙車利

此前曾在珠海賽事遭遇事故引發廣泛關注的王一博，今次以專業GT3車手身份踏足陌生的雪邦國際賽道。值得注意的是，王一博今次將個人標誌性的85號車號改為「585號」，背後蘊含著一段令全球車迷感動的致敬深意，該號碼正是專程為了緬懷意大利已故電單車傳奇車手西蒙車利（Marco Simoncelli）。

王一博今次將個人標誌性的85號車號改為「585號」，背後蘊含著一段令全球車迷感動的致敬深意，該號碼正是專程為了緬懷意大利已故電單車傳奇車手西蒙車利（Marco Simoncelli）。（微博@YIBO-OFFICIAL）

2011年，年僅24歲、馳騁於頂級殿堂MotoGP（世界摩托車頂級公路賽）的西蒙車利，不幸於雪邦賽道遇上嚴重車禍喪生，其標誌性的「58號」成為賽車界的紀念符號。王一博特意將西蒙車利的「58號」與個人的「85號」融合成「585號」，把對逝去前輩的崇高敬意刻在賽車上出征。

王一博特意將西蒙車利的「58號」與個人的「85號」融合成「585號」，把對逝去前輩的崇高敬意刻在賽車上出征。（微博@YIBO-OFFICIAL）

王一博特意將西蒙車利的「58號」與個人的「85號」融合成「585號」，把對逝去前輩的崇高敬意刻在賽車上出征。（微博@YIBO-OFFICIAL）

雪邦賽道長達5.543公里，包含15個嚴苛彎角，王一博在此前排位賽中已刷出2分10秒015的個人最快圈速，正賽中的長距離抗壓表現更獲得專業車界高度肯定，以真憑實據擊碎外界對其「明星玩票」的質疑。

王一博在此前排位賽中已刷出2分10秒015的個人最快圈速，正賽中的長距離抗壓表現更獲得專業車界高度肯定，以真憑實據擊碎外界對其「明星玩票」的質疑。（微博@YIBO-OFFICIAL）

頒獎台爆笑一幕 網民：「帥不過三秒」

除了賽場上的表現，賽後的頒獎環節亦成為焦點。在傳統的開香檳慶祝環節中，同台領獎的冠軍及季軍車手早已熟練地拔除瓶塞、瘋狂搖晃噴灑。未等585號車組成功開塞，身旁車手已將香檳如瀑布般對準王一博與隊友猛烈「圍攻」。王一博被大量香檳淋得睜不開眼，全身濕透慘變「落湯雞」，手足無措的狼狽神情被現場高清鏡頭全程拍下。

在傳統的開香檳慶祝環節中，同台領獎的冠軍及季軍車手早已熟練地拔除瓶塞、瘋狂搖晃噴灑。未等585號車組成功開塞，身旁車手已將香檳如瀑布般對準王一博與隊友猛烈「圍攻」。（微博@洛陽神婆影片截圖）

王一博被大量香檳淋得睜不開眼，全身濕透慘變「落湯雞」，手足無措的狼狽神情被現場高清鏡頭全程拍下。（微博@洛陽神婆影片截圖）

在一陣混亂後，他終於順利拔掉手中的木塞，隨即跳下頒獎台，反手朝台上的隊友與對手展開「復仇」狂噴，現場一秒化為歡樂的香檳大混戰。相關相片與短片隨後在社交平台流傳，不少網民留言笑指：「賽道上是冷靜殺手，頒獎台上一秒變三歲。」「王一博開香檳永遠慢半拍，真是帥不過三秒。」

在一陣混亂後，王一博終於順利拔掉手中的木塞，隨即果斷縱身跳下頒獎台，反手朝台上的隊友與對手展開「復仇」狂噴。（微博@洛陽神婆影片截圖）

在一陣混亂後，王一博終於順利拔掉手中的木塞，隨即果斷縱身跳下頒獎台，反手朝台上的隊友與對手展開「復仇」狂噴。（微博@洛陽神婆影片截圖）

賽道上是冷靜殺手，頒獎台上一秒變三歲。 網民留言

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