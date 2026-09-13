郭富城馬來西亞演唱會驚喜抽中尹景順互動　2人跳舞掀全場高潮

天王郭富城《ICONIC巡迴演唱會2026馬來西亞站》舉行兩場演出，首晚演出他唱跳足足三小時，展現出「舞台王者」的魅力！他的演唱會其中一個最令粉絲期待的環節，就是挑幸運粉絲一起跳《Baby Shark》鯊魚寶寶舞，其中一位被挑中的竟是《中年好聲音4》的冠軍尹景順（Eugene），二人在台下台下齊尬舞掀全場高潮！



郭富城時隔兩年再度來馬開唱，這次舞台從雲頂轉戰吉隆坡萬人體育館，熾熱氣氛全面升級！演唱會其中一個環節就是邀請粉絲上台尬舞，不少粉絲更是有備而來，就連小朋友也毫不怯場，其中兩位小女孩更把天王的招牌單腳抱膝動作做得十足，舞技好到連郭富城都忍不住豎起大拇指大讚！

郭富城馬來西亞演唱會展現舞台魅力。（馬來西亞東方網提供）

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不過，郭富城跳完後竟自曝，自己拿着麥克風跳這支舞時，最後一個動作竟然比出「中指」的不良手勢，連他自己也忍不住語重心長提醒大家：「這個不要學，我控制不到我的手指，下一輪跳要捏着我的手指！」郭富城還笑稱，家中兩個女兒也曾挑戰爸爸跳這個鯊魚寶寶舞，看來這支舞已成為他家中的親子活動！

但最驚喜的還是坐在第一排的一名觀眾，他一直被身旁友人起鬨，在朋友不斷慫恿下終於禁不住站起來。他自我介紹叫「Eugene」時原來就是《中年好聲音4》冠軍尹景順！雖然尹景順一開始不停謙稱「不會跳」，郭富城更親自教路，還貼心轉身讓尹景順跟着自己的動作，一步一步學。不過，擁有舞台底子的尹景順都不是省油的燈，學沒幾下便掌握舞步，與郭富城一起尬舞，表現好到連天王也忍不住大讚：「Good！」

郭富城表示，今次演唱會主題「ICONIC」對他而言別具意義，大讚「標誌性」不只是代表自己，也代表一路陪伴他的歌迷。他更藉機向多年來支持自己的粉絲告白，提到當年收到歌迷寫來的信，當中的一句句「加油！我愛你！」，至今仍令他感動：

無論我生病、多麼累，沒有你們的支持，我是沒有這種能量的！

整晚演出，郭富城先後獻唱《狂野之城》、《唱著歌》、《失憶諒解備忘錄》、《Para Para Sakura》等多首經典舞曲，每首歌旋律響起都掀起全場尖叫，配合璀璨舞台效果以及多套造型戰衣登場，令樂迷大呼過癮！

去到經典情歌《我是不是該安靜的走開》、《愛的呼喚》、《我為何讓你走》，現場則變成萬人大合唱，令台上的郭富城大為感動。他更形容自己與歌迷的關係，從「Root」（根）到「Seed」（種子），最後再結成「Fruit」（果實），寓意彼此一路陪伴、灌溉，才有今天的成果。

今次演唱會，郭富城更在演唱《分享愛》時潑顏料作畫，完成一幅仿若藏有四個中文字的抽象作品。他解釋：「這個作品裏面有四個字，是代表馬來西亞的，裏面有我的骨幹。這四個字是你們一整晚的歡呼聲、笑聲、掌聲潑出來的，是屬於你們的。」

自2019年開始愛上中國水墨畫及書法的郭富城，直言除了電影、音樂，畫畫也逐漸成為自己創作的一部分。他更在台上大屏幕秀出自己的抽象「夢」字作品，笑言是以水墨行書方式創作：「好像王羲之幾百年後很多人臨摹，我都希望幾百年後，都有人臨摹我這個郭富城行書！」他更稱：「希望一直可以做到：歌畫交匯、字舞相隨，成為我以後一個表演的方向，也希望以後可以開書法展，你們一定要來支持！」

不過，演唱會上最搞笑的一幕，莫過於郭富城望着台下新加坡粉絲的燈牌，竟一時口快脱口而出：「每次回來新加坡……」話一齣口，隨即全場起鬨，知道自己口誤的郭富城也忍不住偷笑，立即補鑊：「新加坡旁邊的吉隆坡！」

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為了「兜回來」，郭富城還不停解釋為何大馬站會有這麼多新加坡粉絲捧場，更自爆早前暑假曾帶女兒到新加坡遊玩，大讚新加坡好玩，還笑問台下：「大馬有什麼地方玩啊？下次我帶家人來啦！」

台下粉絲隨即熱情建議，有人喊雲頂、馬六甲，更有粉絲大膽喊「我家！」郭富城聞言即笑問：「你家？三天兩夜？夠住嗎？我很多家人喔，女兒都有三個咯！」笑翻全場。

尾聲時，郭富城更向大馬歌迷喊話，直言不想再隔兩年才回來，希望未來可以每年都來馬開唱。最後，他以回憶殺經典金曲《對你愛不完》結尾，與全場歌迷齊聲合唱副歌，在滿場「愛愛愛不完」的歌聲中約定大家「明晚（周日）再見」！

曲目：Exit、我為何讓你走、信鴿、狂野之城、唱這歌、傷心的話留到明天再說、我想偷偷對你說我愛你、聽風的歌、強、無忌、當我知道你們相愛、痛哭、我是不是該安靜的走開、 Para Para Sakura 、說聲我愛你、分享愛、愛的呼喚、國王的新歌、神經、一變傾城、失憶諒解備忘錄、永遠愛不完、您、Baby Shark、動起來、對你愛不完

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：郭富城尬舞抽中《中4》冠军尹景顺 口快“回来新加坡”急补镬笑翻大马歌迷】