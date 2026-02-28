王一博遭爆秘戀百億千金　私密對話曝光狂踩眾藝人公司怒發聲

內地頂流男星王一博近期可謂禍不單行，先是爆出與富家千金綦美合的秘密戀情傳聞，伴隨兩人「聊天紀錄」全網曝光，當中更涉及對肖戰、鹿晗、蔡徐坤等多位藝人的負面評價，瞬間引發大批網友熱議，輿論迅速升溫。與此同時，同日內地品牌庫迪咖啡在處理王一博物料時出現爭議操作，兩起事件疊加，讓這位頂流再度深陷輿論風波。



內地頂流男星王一博近日遭遇雙重輿論風波。（微博）

網傳聊天截圖引爆熱搜 內容充斥負面評價

王一博是內地頂流男星，2月27日晚間網上瘋傳一組疑似他與富家千金綦美合的私人聊天紀錄。截圖顯示兩人疑似秘密交往，對話中提及購買高達1.4萬人民幣的紅酒訂單，更驚人地包含對肖戰、蔡徐坤、關曉彤、程瀟等多位藝人的貶低言論，使用「笑鼠」、「已閱」等網絡流行語，語氣極其尖酸刻薄。消息一出，迅速衝上微博熱搜冠軍，引發大量網民熱議與爭執。

網民總結事件。（Threads）

然而這份所謂的「實錘截圖」，很快就被網民指出存在多處明顯漏洞。首先是時間線嚴重矛盾，截圖標註的聊天時間為2025至2026年，但所用賬號早在2019年就已作廢，根本不可能用於後續聊天；其次從技術層面來看，小紅書的聊天紀錄僅支援本地儲存，無法跨設備同步歷史對話，网传截圖的呈現形式本身就不具備可行性。除此之外，不少粉絲和網民也指出，截圖中的語言風格過於瑣碎，完全不符合成年男性的交流習慣，更與王一博向來惜字如金的性格大相徑庭。

事件女主、富家千金綦美合。（小紅書圖片）

樂華娛樂發聲闢謠 已委託律師追責

面對鋪天蓋地的傳聞，王一博所屬經紀公司樂華娛樂迅速回應，發表正式聲明痛斥網傳內容「嚴重失實、性質極其惡劣」，純屬惡意偽造與精心構陷。公司直接點名涉事網路帳號「ikooo_O」，強調已完成全面取證，並委託律師團隊透過法律途徑追究發布者的責任，聲明中強硬更要求造謠者立即刪除不實內容並停止侵權。

王一博所屬經紀公司樂華娛樂迅速回應，發表聲明痛斥網傳內容純屬惡意偽造與精心構陷。（微博）

據悉，造謠者身份已被初步扒出，該帳號操作者為一名2006年出生的黑龍江籍女子李思瑾，其盜用王一博2019年廢棄的手機號註冊小紅書，自導自演偽造聊天紀錄，首次錄屏時未打碼不慎暴露自身身份證號，二次剪輯欲蓋彌彰反而留下更多馬腳。另有網民扒出，李思瑾疑似為肖戰粉絲，長期在網絡上發布詆毀王一博的內容，此次造謠時機恰逢王一博春晚舞台播放量破億、人氣高漲之際，其動機頗受質疑。截至目前，王一博本人仍保持沉默，未對該事件發表直接評論。

截至目前，王一博本人仍保持沉默，未對該事件發表直接評論。（微博@王一博）

庫迪門店惡意銷毀物料 官方公開致歉

同一時期，王一博與庫迪咖啡的代言合約到期後，四川某門店員工在處理到期宣傳物料時，刻意針對王一博肖像頭部進行裁剪、粉碎，並拍攝影片配文「分解立牌」「博哥，我好心痛」上傳至抖音。此舉遠超正常銷毀範圍（如整體粉碎或專業回收），而此種刻意針對肖像的毀損行為，被公眾普遍視為對王一博的惡意侮辱，迅速引發粉絲不滿及網民爭議。

庫迪咖啡某門店員工在處理到期宣傳物料時，刻意針對王一博肖像頭部進行裁剪、粉碎，並拍攝影片配文「分解立牌」「博哥，我好心痛」上傳至抖音。（抖音截圖）

庫迪咖啡事後迅速回應，開除涉事員工、全平台公開向王一博及粉絲致歉，並承諾加強員工培訓、建立規範物料處理流程、升級巡檢監督機制，避免類似事件重演。公司強調，合作期間對王一博的專業與貢獻深表感激，此次個別門店的不當行為純屬意外，已立即終止涉事門店合作並閉店整改。據了解，王一博曾於2024年1月官宣成為庫迪咖啡代言人，後升級為全球品牌代言人，2025年8月庫迪官宣楊冪為全球品牌代言人後，雙方合作已圓滿結束。