周秀娜生圖被指暴瘦變樣　高EQ親揭真正原因自嘲「眼大都有壞處」

現年41歲的周秀娜（娜姐）於千禧年代憑完美身材俘虜一眾粉絲，其後收起性感專注拍戲，2017年憑電影《29+1》獲演技肯定，成功轉型實力派演員，惟近年其身形變化屢成焦點。近日她馬不停蹄為新戲《第四幕》四出宣傳，未料散場後在停車場與影迷互動時，意外遭現場極端燈光「暗算」拍下驚悚生圖，面對健康狀況再惹揣測，周秀娜火速在社交媒體以極高EQ霸氣解畫！

周秀娜。（IG@chrissienana）

周秀娜生圖被指眼窩深陷「目露凶光」

當晚宣傳活動中，周秀娜以一襲黑色露肩貼身長裙亮相，身形明顯比以往纖瘦清減。寵粉的她於活動結束後特意留在停車場，對守候多時的影迷簽名及合照要求均有求必應，態度親民又貼地。惟當周秀娜望向鏡頭時，面相突然一變，瞪眼一刻眼窩凹陷，與過去甜美樣貌分別極大，相關畫面隨即在網上引起熱議。

當周秀娜望著鏡頭時，面相突然一變，瞪眼一刻眼窩凹陷。（小紅書）

雙頰嚴重凹陷被指「目露凶光」引憂慮。（小紅書）

自嘲「眼大存在感強」高EQ粉碎暴瘦說

面對網上沸沸揚揚的暴瘦揣測，周秀娜毫不避諱親自發文回應，並大方公開活動上正常光線下的靚相相作強烈對比，開腔正名：「正常燈我係咁嘅樣嘅！」她大吐苦水還原當晚殘酷真相，直言原意是為在停車場苦候良久的粉絲簽名影相，豈料遇上死亡光線：「眼見 fans 擺低手機唔影就知咩事啦，頂燈死亡光個樣實出事嘅。」對於瑕疵截圖被無限放大，周秀娜更霸氣直言：「咁多片揀若果都要用呢條片嚟評我身體有冇事，我冇嘢好講⋯⋯若然呢條片可以令到大家注意自己嘅健康，又不失為一件好事嘅！」

自揭停車場頂燈累事。（threads@周秀娜 Chrissie Chau）

周秀娜霸氣直言：「若然呢條片可以令到大家注意自己嘅健康，又不失為一件好事嘅！」（threads@周秀娜 Chrissie Chau）

除了得體澄清，周秀娜更發揮招牌幽默感自嘲解圍：「我對眼就不嬲都大嘅，遺傳自爸爸，眼大都有壞處——存在感太強⋯⋯」高情商自白隨即獲大批網民激讚得體大方。

高EQ自嘲眼大遺傳爸爸存在感太強。（threads@周秀娜 Chrissie Chau）