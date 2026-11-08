蓋世寶曾被譚玉瑛指住鼻鬧「蠢」同「醜」　47歲未婚恨畀人包

曾主持《閃電傳真機》、《至Net小人類》及《放學ICU》三代兒童節目、陪伴幾代人成長的「LuLu姐姐」蓋世寶（LuLu），日前獲邀現身新城知訊台節目《放飯ICU》，與昔日老拍檔譚玉瑛、何基佑及林柏希世紀合體！面對傳足多年的「兩代一姐不和之謎」，譚玉瑛霸氣當場反問親自破冰；蓋世寶亦毫不避嫌，大揭當年慘遭大師姐嚴厲訓話的錄影廠血汗史，更罕有剖白單身感情現況，金句連發隨即掀起全城集體回憶！

蓋世寶。（IG@poupou_poupoupou）

蓋世寶頑皮惡作劇惹譚玉瑛動真火

憶述當年共事的血汗歲月，蓋世寶坦言入行初期的自己懵懂冒失，經常領教大師姐譚玉瑛的「鐵腕教訓」，更曾被對方指著鼻痛罵：「知唔知個『蠢』字同『醜』字點寫？」同場的何基佑亦深有同感，笑言每次被譚玉瑛訓話後都如同被打通任督二脈「筋骨鬆晒」。性格鬼馬的蓋世寶更自爆曾因頑皮惹禍——有次她悄悄躲在電視台錄影廠門後，待譚玉瑛推門時突然彈出伏擊大叫，豈料弄巧成拙，當場激嬲向來治軍嚴格的譚玉瑛動真火大發雷霆，成為她共事多年來少數真正被罵到狗血淋頭的難忘回憶。

蓋世寶經常領教大師姐譚玉瑛的「鐵腕教訓」（IG@poupou_poupoupou）

曾躲在門後伏擊嚇到譚玉瑛發火。（網上圖片）

不過蓋世寶由衷感激大師姐的提攜帶領，大讚對方是隨時能鎮住全場的「精神領袖」；臨別兒童組時她曾自掏腰包印製紀念Tee送給拍檔，今次重聚她特意自製把「學」字改成「飯」字的全新致敬版Tee帶到直播室，場面既搞笑又溫馨。

蓋世寶大讚譚玉瑛是隨時能鎮住全場的「精神領袖」。（《放學ICU》截圖）

47歲逆境轉型學寵物美容

現年47歲的蓋世寶自2019年離開TVB後積極謀求轉型，剛修畢寵物美容課程的她直認中年轉型滿途荊棘。被問及未來的事業與感情藍圖時，閱歷豐富的她索性幽默大拋金句自嘲：「想畀人包！最好唔使做啦！」談到起伏坎坷的情路，蓋世寶坦承年輕時曾天真憧憬在30歲前組織家庭生兒育女，無奈多段戀情無疾而終令她徹底清醒。

自嘲「想畀人包」。（IG@poupou_poupoupou）

她坦言如今雖然與初戀舊愛鄧健泓維持好友關係，但談及其他前任時卻意有所指直呼「有啲唔得」；譚玉瑛亦在旁爆料蓋世寶性格剛烈要強，曾試過酒後情緒崩潰失控狂哭，令身邊好友束手無策，蓋世寶對此自嘲「成世人淨係識笑同喊」，更坦言曾極度憂慮自己會患上抑鬱症，如今學懂及時行樂：「冇人知道聽日發生咩事，所以人生唔使太多計劃！」

蓋世寶曾試過酒後情緒崩潰失控狂哭。（IG@poupou_poupoupou）

鄧健泓與現任妻子勁恩愛。（IG@patricktangtricks）

曾與林景弘戀7年情

蓋世寶入行以來最為人津津樂道的，莫過於與《十兄弟》中飾演「順風耳」的林遠迎（現名林景弘）長達7年的深刻戀情。兩人當年一度走到談婚論嫁階段，惟男方身為福建家庭長子肩負傳宗接代重任，而蓋世寶自覺未準備好承擔養育小孩的重擔，最終因生育分歧忍痛拒絕求婚、斬斷7年情。如今林景弘已轉行經營白酒生意並娶妻生子、家庭美滿，而孑然一身的蓋世寶雖曾被外界冠以「黃金盛女」之名，卻憑著率性通透的處世態度，在經歷大半生風雨後，瀟灑活出毫無包袱的自在人生。

與《十兄弟》中飾演「順風耳」的林遠迎（現名林景弘）擁有長達7年的深刻戀情。（TVB）