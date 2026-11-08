玫瑰戰爭丨陳自瑤慘遭好姊妹姚子羚設局　被落迷姦水送上床陪客

無綫（TVB）與騰訊視頻合拍的年度重頭劇《玫瑰戰爭》於明晚（9日）正式啟播。劇集卡士陣容鼎盛，由楊茜堯、陳豪、林夏薇、馬國明及陳展鵬等多位視帝視后級人馬攜手掛帥，開拍以來一直備受矚目。



玫瑰戰爭（IG@tvb77atelier）

「迷姦水」情節惹網民聯想濱崎真緒事件

率先於網上公開的第4集劇情引起極大迴響，劇中大膽觸及娛樂圈黑暗面，更出現令人心驚膽戰的「迷姦水」情節。由於橋段描繪得逼真寫實，令大批網民聯想起早前日本女星濱崎真緒（DJ Mao）在尖沙咀疑遭人「下藥」事件，在討論區掀起熱烈討論。

「梁菲雅」傅嘉莉暗戀馬國明飾演的「李德龍」。（劇集截圖）

陳自瑤慘遭掌摑陷小三風波

劇中飾演影后「關子盈」的陳自瑤，與馬國明飾演的「李德龍」暗生情愫，卻引來暗戀男方、飾演「梁菲雅」的傅嘉莉嫉妒，借拍戲公報私仇狠下毒手對陳自瑤連環掌摑；傅嘉莉其後更買通莫家淦捏造虛假醜聞，誣指陳自瑤介入他人家庭。令陳自瑤形象跌至谷底，演藝事業面臨全面停擺。

傅嘉莉借拍戲公報私仇對陳自瑤狠下毒手連環掌摑。（劇集截圖）

陳自瑤慘遭落迷藥被送上床陪客

正當陳自瑤身陷絕境之際，幸得陳豪飾演的業界巨擘「陳雲生」力挽狂瀾施以援手。然而，此舉卻觸動了其經理人兼好友姚子羚的嫉妒神經。姚子羚因眼紅好友獲得垂青，不惜暗中動用重金，利誘兩人共同的閨密鄺潔楹聯手策劃一場「潛規則」陷阱。

姚子羚因眼紅陳自瑤獲得垂青，利誘兩人共同的閨密鄺潔楹聯手策劃一場「潛規則」陷阱。（劇集截圖）

姚子羚因眼紅陳自瑤獲得垂青，利誘兩人共同的閨密鄺潔楹聯手策劃一場「潛規則」陷阱。（劇集截圖）

姚子羚因眼紅陳自瑤獲得垂青，利誘兩人共同的閨密鄺潔楹聯手策劃一場「潛規則」陷阱。（劇集截圖）

在金錢誘惑下，鄺潔楹選擇出賣良心，藉故邀約毫無戒心的陳自瑤外出喝酒，並趁機將「迷姦水」暗中注入其杯中。陳自瑤飲下後即場藥力發作、任人擺佈，最終慘被最信任的好姊妹親自推入火坑，送上客戶的床榻。這場接二連三的背叛，正式點燃了全劇往後復仇爭鬥的關鍵引線。

陳自瑤飲下後最終慘被最信任的好姊妹親自推入火坑，送上客戶的床榻。（劇集截圖）

陳自瑤飲下後最終慘被最信任的好姊妹親自推入火坑，送上客戶的床榻。（劇集截圖）

陳自瑤飲下後最終慘被最信任的好姊妹親自推入火坑，送上客戶的床榻。（劇集截圖）

陳自瑤飲下後最終慘被最信任的好姊妹親自推入火坑，送上客戶的床榻。（劇集截圖）