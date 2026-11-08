劉思慕梁朝偉「父子」時隔6年首度重聚　影迷集氣開拍《尚氣2》

現年37歲的加拿大籍華裔男星劉思慕（Simu Liu），當年憑藉電影《尚氣與十環幫傳奇》一躍躋身荷里活一線行列。隨著其參演的漫威年度壓軸巨製《復仇者聯盟：末日之戰》（Avengers: Doomsday）定檔於12月中旬全球公映，劉思慕近日驚喜現身香港，低調前往尖沙咀K11 MUSEA戲院，特地在該片的巨型宣傳展板前拍照留念。

劉思慕近日驚喜現身香港，前往戲院在《復仇者聯盟：末日之戰》的宣傳展板前拍照留念。（IG@simuliu）

劉思慕梁朝偉首度重聚感慨萬千

此行除了個人行程，最令影迷轟動的莫過於他與香港影帝梁朝偉的「世紀會面」。二人在《尚氣》中飾演父子「尚氣」與「文武」，在片中上演精彩對決，戲外卻建立了深厚情誼。自該片拍攝完畢後，兩人已有約6年未曾見面，今次正是他們殺青以來的首次聚首。

梁朝偉與劉思慕相隔6年再合體。（IG@simuliu）

劉思慕昨晚（8日）在個人社交平台公開兩人的溫馨同框照。相中梁朝偉身穿深色襯衫，雙手插袋露出招牌微笑；身旁的劉思慕則以一身隨性亞麻襯衫配闊腳長褲亮相，熱情地搭著「父親」的肩膀，場面十分融洽。劉思慕更特別感性寫道，二人已有近6年未見，對於能與梁朝偉（Tony）迎來拍攝後的首度重聚，感到無比榮幸與欣喜。

劉思慕與梁朝偉在《尚氣》中飾演父子「尚氣」與「文武」。（電影截圖）

全球影迷洗版敲碗《尚氣2》

合照一經發布，瞬間收穫數萬點讚與各國影迷的熱烈留言。不少網民幽默打趣表示「尚氣終於在香港尋親成功」、「尚氣與他的父親再度合體」。此外，許多影迷亦紛紛在留言區激動洗版，瘋狂敲碗「希望你們兩位快點拍續集！」。

劉思慕與梁朝偉在《尚氣》中飾演父子「尚氣」與「文武」。（電影截圖）