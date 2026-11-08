前泰國小姐Boom慈善人設崩塌　涉「吞2億善款」遭捕逾億資產被扣

泰國女星Panadda Wongphudee（Boom）捲入慈善捐款案，與丈夫Atip Anantawan雙雙被法院簽發逮捕令。警方調查發現，她擔任主席的「行善組織基金會」累計收到約9億泰銖（約2億港元）捐款，部分資金疑流入夫妻私人帳戶，另有款項疑與普吉島（布吉島）豪華泳池別墅項目有關。



泰媒報道，警方11月6日清晨持逮捕令及搜索令前往Boom位於曼谷的住處。當時，她正準備與律師出門接受媒體訪問，隨後被警方帶回屋內配合搜索。

泰國女星Panadda Wongphudee（Boom）涉侵佔慈善捐款。（IG@boompanadda）

女星Panadda Wongphudee（Boom）曾是泰國小姐冠軍：

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Boom曾奪得2000年泰國小姐冠軍，之後活躍於主持、戲劇及公益領域，IG擁有逾200萬粉絲。她2014年成立「行善組織」，長期援助災民、弱勢婦女及兒童，組織2022年正式登記為基金會，由她擔任主席。

警方追查基金會自2019年起的相關資金往來，發現約180萬筆交易，涉及逾90萬個捐款帳戶，總金流接近10億泰銖（約2.3億港元）。另一份調查資料顯示，累計約9億泰銖（約2億港元）的捐款中，實際進入基金會帳戶的比例僅約兩成。

調查指出，逾3億泰銖（約7000萬港元）疑流入Boom的個人帳戶，另有約2億泰銖（約4700萬港元）轉入丈夫名下。警方也發現，部分款項經建築承包商轉出，疑用於普吉島豪華泳池別墅項目，具體用途仍待釐清。

警方已凍結Boom一家總值逾1億泰銖（約2340萬港元）的相關資產，包括三至四棟房屋、多筆土地、約22輛汽車、六把槍械及大量名牌精品。基金會也已暫停她的主席職務，並停止接受捐款。

Boom目前涉嫌公眾詐騙、洗錢及違反《電腦犯罪法》，丈夫則涉嫌共同洗錢。她此前表示，願意配合司法程序，沒有逃亡打算，並向公眾、基金會董事及曾信任她的人致歉，稱：

哪裏有錯，就按照錯的地方承擔。

泰國警方強調，逮捕及指控不等於定罪，兩人是否有罪仍須由法院裁定。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】