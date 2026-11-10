蔡少芬一家五口擠900呎瞓碌架床？　手握9個物業傳「大屋搬細屋」

現年53歲的前無綫「視后」蔡少芬（Ada）與武打影星老公張晉，結婚多年恩愛如初，投資有道的兩公婆更傳手握中港至少9個優質物業、市值逼近2億港元，獲封為圈中「樓后」。然而近日網上突傳這對富貴夫妻回流香港後，一家五口竟「大屋搬細屋」擠在不足900呎的單位，與其龐大身家形成強烈反差，火速引爆全城熱議！



一家五口生活幸福美滿。（微博@蔡少芬）

深水灣道3千萬豪宅被嘲似蝸居

日前有消息傳出，蔡少芬一家五口目前居於港島深水灣道一個實用面積約893呎（約83平方米）的住宅單位，現時市值約3,000萬港元。雖然該物業座落於頂級傳統豪宅地段，但對比起兩公婆近2億的驚人身家，旋即引來部分網民質疑「住得太逼」；更有網民翻出其客廳靠木梯搭建小閣樓、女兒房間需「瞓碌架床」的狹窄畫面，惹來「富貴女星淪落蝸居」的揣測。惟事實上，這段客廳閣樓片段純屬2018年蔡少芬帶女兒拍攝內地親子真人騷《不可思議的媽媽》時曝光的舊居剪影，並非最新現狀。

房內搭閣樓。（影片截圖）

傳蔡少芬目前居於港島深水灣道一個實用面積約893呎的住宅單位。（微博圖片）

女兒瞓碌架床。（影片截圖）

兩公婆豪擲逾7千萬狂掃兩幢洋房

身為「富貴樓后」的蔡少芬財力極度雄厚。早年一家移居內地時，便曾於上海租住逾3,000呎的複式四房巨宅；2022年全家回流香港後，兩公婆更屢次看準時機趁低吸納。蔡少芬早在2015年便斥資2,633.9萬元購入元朗爾巒迪維尼亞大道雙號屋（實用面積1,694平方呎），其後張晉於2024年5月樓市全面「撤辣」後趁低吸納，豪擲4,400萬元買入同屋苑巴維拉大道雙號洋房（實用面積達2,562平方呎）；兩公婆單在該豪宅屋苑便先後合共砸下逾7,034萬元狂掃兩幢獨立大洋房，盡顯過人身家底氣。

裝修設計簡約。（微博@張晉max）

上海曾因受疫情影響，實施封城令，令糧食及物資出現短缺的情況，張晉在微博曬出多張蔡少芬在屋企露台種菜的照片。（微博@張晉max）

蔡少芬元朗獨立屋設花園泳池。（微博@蔡少芬）