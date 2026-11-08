韓劇《解碼追兇》續集定檔！爭議主角趙震雄退圈仍現身　tvN揭秘

韓國懸疑神劇《解碼追兇》（Signal）續集《第二個信號》（The Second Signal）落實播映安排，再掀煲劇熱潮。tvN電視台於11月6日宣布，劇集將於12月7日首播。由於男主角趙震雄去年底因年少時期的爭議宣布退出演藝圈，劇集一度面臨無限期押後。製作方坦承曾嘗試以人工智能（AI）技術為其「換臉」，惟效果未如理想，最終決定保留其原有戲份播出。



韓國懸疑神劇《解碼追兇》（Signal）續集《第二個信號》（The Second Signal）落實播映安排，再掀煲劇熱潮。（《解碼追兇》宣傳海報）

tvN電視台於11月6日宣布，《第二個信號》將於12月7日首播。（《解碼追兇》宣傳海報）

AI換臉現瓶頸難替細膩演技！電視台坦承技術極限保留原片

在劇中飾演靈魂角色、透過對講機跨時空辦案刑警「李材韓」的男星趙震雄，於 2025 年 12 月被揭發少年時期曾受保護處分等個人風波，隨後公開道歉並宣布全面退出演藝界，令外界一度擔憂該劇將面臨永久雪藏或無限期延期。

趙震雄於2025年12月被揭發曾受少年保護處分等犯罪醜聞，其後發表致歉聲明並宣布結束演藝生涯。（《解碼追兇》宣傳海報）

由於趙震雄在《第二個信號》中飾演透過對講機跨越時空辦案的關鍵人物「李材韓」，事件一度令這部備受劇迷期待的作品陷入難產危機。（網上圖片）

tvN在最新聲明中強調，電視台絕不輕視特定演員的過往爭議，因此製作團隊曾進行多方評估，甚至引入了AI人工智能替換人物臉部的測試。然而，電視台坦言：「在自然重現演員神態與維持劇情流暢度方面存在局限，難以應用於最終播出的版本。」換言之，趙震雄的演出畫面將全數獲得保留，官方亦表示首集將部分刪減調動爭議人物的出場戲份。消息曝光後，不少網民及劇迷紛紛感慨，不少網民及劇迷紛紛感慨「終於等到了」、「真的等了很久」。

在自然重現演員神態與維持劇情流暢度方面存在局限，難以應用於最終播出的版本。 tvN官方聲明

tvN在最新聲明中強調，電視台絕不輕視特定演員的過往爭議，因此製作團隊曾進行多方評估，甚至引入了AI人工智能替換人物臉部的測試。（網上圖片）

首週連續播映三集 電視台強調非為爭議掩飾

對於保留趙震雄戲份的決定，tvN重申《第二個信號》並非一人之作，而是從策劃、拍攝到後期製作，由編劇、演員及眾多幕後工作人員共同完成的集體創作；如期播出並不代表為相關演員的爭議護航，亦非將其行為合理化。電視台同時表示，必須顧及苦候多時的觀眾，以及為作品付出的團隊。此劇由《解碼追兇》原班編劇金銀姬執筆，聯同金憓秀、李帝勳等原班人馬回歸演出，與2016年首輯播映相距約十年。

電視台同時表示，必須顧及苦候多時的觀眾，以及為作品付出的團隊。（《解碼追兇》劇照）

《第二個信號》由《解碼追兇》原班編劇金銀姬，聯同金憓秀、李帝勳等原班人馬回歸，與2016年首輯播映相距約十年。（《解碼追兇》劇照）

為提升觀眾的投入感，《第二個信號》首週將採取特別編排：12月7日將連續播映第1及第2集，其中首集內容會作適度縮減與調整；第3集則緊接於12月8日播出。隨後劇集將恢復逢星期一、二晚上10時播出一集的常規安排，全劇共8集。