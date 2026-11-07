蘆田愛菜主演《非常律師南田南》評論兩極！一文看日韓對比3爭議

改編自韓國大熱神劇《非常律師禹英禑》的日本版《非常律師南田南》，自10月19日於富士電視台首播並同步上架Netflix後，火速掀起網民熱話。日本天才女星蘆田愛菜（Ashida Mana）接棒挑戰朴恩斌的經典自閉症律師角色。然而，劇集播出後評價兩極，支持者大讚其演技細膩且更貼近現實，批評者則認為她過度模仿原版，失去自然感。日韓兩版究竟有何差異？下文整理三大對比重點。



改編自韓國大熱神劇《非常律師禹英禑》的日本版《非常律師南田南》，自10月19日於富士電視台首播並同步上架Netflix後，火速掀起網民熱話。（IG@minamidaminami_）

《非常律師南田南》播出後評價兩極，支持者大讚蘆田愛菜演技細膩且更貼近現實，批評者則認為她過度模仿朴恩斌，失去自然感。（《非常律師禹英禑》劇照）

差異一：蘆田愛菜演技惹爭議？寫實vs刻意

當年朴恩斌憑禹英禑一角勇奪2023年第59屆韓國百想藝術大賞電視部門最高榮譽「大賞」（韓文：대상），珠玉在前，蘆田愛菜的表現自然被放大檢視。有觀眾留意到，她說話的獨特語速、手指打拍子的小動作，乃至略顯僵硬的肢體反應，都像在模仿朴恩斌，被批「演得太用力」，少了原版天真惹人憐愛的氣質。

當年朴恩斌憑禹英禑一角勇奪2023年第59屆韓國百想藝術大賞電視部門最高榮譽「大賞」，珠玉在前，蘆田愛菜的表現自然被放大檢視。（《非常律師禹英禑》劇照）

當年朴恩斌憑禹英禑一角勇奪2023年第59屆韓國百想藝術大賞電視部門最高榮譽「大賞」，蘆田愛菜的表現自然被放大檢視。（《非常律師禹英禑》劇照）

不過，亦有接觸過自閉症譜系人士的網民反駁，認為蘆田愛菜演繹角色時，眼神游移、微表情與肢體細節的表現，與現實中的自閉症人士很像，看起來很熟悉。蘆田愛菜成功演活了自閉症患者的不同光譜，相比韓版，日版的「南田南」展現出更多的自信，寫實感強烈。

有觀眾留意到，蘆田愛菜說話的獨特語速、手指打拍子的小動作，以至略顯僵硬的肢體反應，都像在模仿朴恩斌，少了原版天真惹人憐愛的氣質。（《非常律師南田南》劇照）

有觀眾留意到，蘆田愛菜說話的獨特語速、手指打拍子的小動作，以至略顯僵硬的肢體反應，都像在模仿朴恩斌。（《非常律師南田南》劇照）

差異二：劇情本地化與明快節奏

翻拍海外經典作，最忌未能引起當地觀眾共鳴。劇中南田南與好友見面時以特定手勢及口號打招呼的橋段，被部分觀眾嫌「尷尬」，認為不及原版自然搞笑。不過劇組在劇情設計上，加入不少貼近日本生活的本土化調整，嘗試拉近和觀眾距離。例如，原版女主角害怕旋轉門，日版改為不擅長搭扶手電梯，並將之想像成潛入水底；而韓版女主吃的紫菜包飯，在日版變成了日本國民美食「鹽飯糰」，連父親經營的食店也全面本地化。

韓國紫菜包飯，在日版變成了日本國民美食「鹽飯糰」，連父親經營的食店也全面本地化。（《非常律師禹英禑》劇照）

有觀眾留意到，蘆田愛菜說話的獨特語速、手指打拍子的小動作，以至略顯僵硬的肢體反應，都像在模仿朴恩斌。（《非常律師禹英禑》劇照）

在節奏方面，日版的處理更加明快，首集僅約12分鐘便進入案件核心，相比韓版需時約20分鐘，更符合日劇緊湊的敘事習慣。有觀眾稱讚節奏不拖泥帶水，亦有人認為感情鋪排稍顯倉促。

《非常律師南田南》中南田南與好友見面時以特定手勢及口號打招呼的橋段，被部分觀眾嫌「尷尬」，認為不及原版自然搞笑。（《非常律師南田南》劇照）

《非常律師南田南》中南田南與好友見面時以特定手勢及口號打招呼的橋段，被部分觀眾認為不及原版自然搞笑。（《非常律師南田南》劇照）

差異三：原版光環效應下能否突圍而出？

由於2022年的《非常律師禹英禑》太深入人心，不少觀眾打開日版時早已帶着韓版印象，從設定到案件逐一對照，甚至直言「韓版真的比較好看」。而未曾看過韓版的觀眾，反而能拋開比較包袱，單純享受故事，認為日版自有一份清新與暖意，「沒有網上批評得那麼糟」。亦有觀眾讚蘆田愛菜「細膩的眼神、表情與肢體動作」首集就抓住眼球。不過，翻拍作最終是翻車爛作還是改編佳作，恐怕要看到尾聲才分得清。

由於2022年的《非常律師禹英禑》太深入人心，不少觀眾打開日版時早已帶着韓版印象，從設定到案件逐一對照，甚至直言「韓版真的比較好看」。（《非常律師禹英禑》劇照）