黃仁勳出軌｜5個月前才在劉在錫節目放閃　甜喊：衣服全是老婆買

英偉達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入婚外情風波，親自向員工發信坦承對妻子不忠，並為傷害結婚超過40年的妻子洛麗（Lori Mills）及子女公開致歉。消息曝光後引發外界譁然，而今年6月他訪韓時登上知名主持人劉在錫節目接受訪問，當時黃仁勳才在鏡頭前大談與妻子的戀愛故事，甜蜜程度令人印象深刻，如今對照出軌消息，昔日放閃片段也意外成為討論焦點。



黃仁勳今年6月受邀參加韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，當時妻子Lori及一雙兒女也陪同前往錄影。

黃仁勳曾在今年6月攜妻子登上劉在錫節目接受訪問，當時在鏡頭前大談與妻子的戀愛故事。（《劉 QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

黃仁勳在劉在錫節目上大談與妻子Lori戀愛故事：

節目中，他回憶17歲時進入俄勒岡州立大學，第一次見到當時19歲的Lori便深受吸引，為了拉近彼此距離，經常藉著討論課業、一起讀書等理由製造相處機會，最後成功讓女方答應每週約會。他還幽默形容，當年這套追求方式就是自己的「超能力」。

談起婚後生活，黃仁勳更毫不掩飾對妻子的依賴，透露自己的衣服幾乎全由Lori一手打理，連身上的招牌皮衣也不例外。他笑說：

我身上穿的所有東西都是太太買的！

接著還指著身上的服裝強調，從17歲認識妻子之後，自己就再也沒有逛街買過衣服。當時坐在台下的Lori聽著丈夫分享兩人相識經過，臉上始終掛著笑容，夫妻互動看來相當甜蜜。

除了分享戀愛往事，黃仁勳當時也談到企業經營與人才挑選，認為專業能力之外，人品才是最重要的考量，尤其重視善良、懂得付出且慷慨的人格特質。這番言論如今隨著婚外情消息曝光再度被翻出，也讓外界對比他在節目中所強調的價值觀，以及如今親口承認的不忠行為。

延伸閱讀：黃仁勳出軌｜向劉在錫激讚南韓女歌手華莎 最愛《Good Goodbye》（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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