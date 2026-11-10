玫瑰戰爭｜陳豪搏命寵粉做足表情　粉絲事後崩潰：佢熄咗錄影

TVB重頭台慶劇《玫瑰戰爭》昨晚（9/11）於電視城舉行隆重首播宣傳活動，兩大視帝陳豪（Moses）與馬國明盛裝現身造勢。一向以「好好先生」兼極度寵粉聞名的陳豪，在場內再度發揮親民本色，對粉絲的要求來者不拒。不過，現場卻爆出一段令人哭笑不得的可愛烏龍插曲，甚至引來身後的馬國明露出超疑惑表情包，迅速在社交平台掀起熱議。

陳豪與馬國明出席TVB重頭台慶劇《玫瑰戰爭》首播活動。（盧振輝攝）

極滿意影片。（抖音截圖）

熱情「搏命寵粉」做足表情 粉絲事後崩潰：佢手誤熄咗錄影

在首播禮現場，陳豪見到大批熱情粉絲支持，隨即主動上前互動。為滿足大家留念的心願，他更直接接過粉絲遞上的手機親自掌鏡，極力奉送「售後級粉絲福利」。陳豪對著鏡頭展示招牌親切笑容，擺出多個生動表情，全程認真又落力，務求拍出最佳短片。

豈料「帥不過三秒」，待陳豪禮貌交還手機、粉絲滿心歡喜準備回看精彩片段時，才赫然發現整個過程根本沒有錄上！原來陳豪接過手機時，疑似不慎誤觸螢幕上的停止鍵，在開拍第一秒就把錄影模式關閉，導致後面長達數十秒的熱情擺拍全部變成「無實物表演」。該名粉絲事後無奈又搞笑地在社交網發文哀嚎：「陳豪把粉絲的錄像視頻給關了！他給點關了！」引來全網爆笑。

親自關咗錄像。（抖音截圖）

視帝演技毋庸置疑，連熄咗機都能投入無實物表演，敬業度爆燈！（抖音截圖）

馬國明現場直擊天然呆「疑惑表情」再成亮點

這場「美麗的誤會」不單令粉絲哭笑不得，連站在陳豪身後的同劇拍檔馬國明亦意外成為焦點。現場畫面捕捉到，馬國明目睹陳豪滿腔熱誠、極度投入地對著「已經關閉錄影」的手機賣力做表情時，一臉茫然兼不敢置信雙眼瞪大，瞬間化身「天然呆表情包」。不少網民笑言：「馬明個樣完全寫住『咁都得？』」、「馬國明嘅反應仲精彩過部戲」。