杜德偉愛兒AJ慶祝10歲生日福氣滿滿　獲契媽上山詩鈉狂錫臉珠墩

歌壇「不老男神」杜德偉（Alex）自2012年迎娶年輕24歲的嬌妻李曉冰（Ice）後，二人育有心肝寶貝兒子AJ。向來視愛兒如命根的杜德偉，轉眼間已陪伴精靈可愛的AJ迎來10歲生日！日前杜德偉夫婦相約圈中超級好友兼AJ契媽的上山詩鈉，一同為AJ舉辦了一場溫馨有愛的生日派對。



杜德偉與太太Ice、AJ契媽上山詩鈉合體為AJ慶祝十歲生日。（IG@annaboop）

杜德偉與太太Ice、AJ契媽上山詩鈉合體為AJ慶祝十歲生日。（IG@annaboop）

上山詩鈉熱情攬實錫臉珠墩

上山詩鈉隨後在社交平台大方分享慶生合照，現場特意準備了精緻誘人的朱古力忌廉蛋糕，牌子上寫著「Happy Birthday my dear AJ」；身穿藍白色棒球T恤的「壽星仔」AJ對著鏡頭展露靦腆燦爛的笑容，顯得極具家教且乖巧；而疼愛AJ的上山詩鈉更難掩寵溺之情，在合照時熱情將他緊緊攬入懷中，更在AJ粉嫩的臉頰上深情「錫一啖」，畫面洋溢著濃濃的溫馨感。

身為AJ契媽的上山詩鈉親密地攬實壽星仔。（IG@annaboop）

上山詩鈉捧著契仔AJ熱情親吻。（IG@annaboop）

相中的AJ身形結實健碩，長得面圓圓、肉嘟嘟，五官特別是一對眉眼，與爸爸杜德偉簡直宛如「餅印」般如出一轍，完美繼承了爸爸的優良基因與獨特神韻。看著AJ充滿朝氣的模樣，大批網民紛紛湧入留言送上生日祝福，不僅大讚AJ圓碌碌的模樣極具喜感與福氣，更直言他身上散發著與爸爸一樣的陽光親和力，假以時日必定是一位「大帥哥潛力股」！

壽星仔AJ面珠圓潤，十分有福氣。（IG@annaboop）

AJ越大越似爸爸杜德偉。（IG@annaboop）

杜德偉悉心照料伴愛兒健康成長

事實上，現年64歲的杜德偉一直對這位獨生子呵護備至。雖然平日商演及各類巡迴工作排得密密麻麻，但只要一回到香港或有工作空檔，他便會立刻化身「廿四孝全職爸爸」，將全部時間奉獻給家庭，親力親為陪伴兒子體驗生活與成長。杜德偉夫婦十年來悉心栽培與陪伴，令AJ成長為一名健康活潑、體格健碩的陽光男孩，一家三口幸福美滿的家庭日常，亦令不少粉絲動容稱羨。

杜德偉被野生捕獲一家三口低調行超市。（小紅書）