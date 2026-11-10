吳若希離開《三代同糖》真相　為拍劇體力透支昏迷送院急告假救命

在無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》中擔正「女一」的吳若希（Jinny），早前劇情交代其飾演的角色被遠派往非洲「吳旺達」，隨即暫別螢幕。由於處境劇鮮少在開播初期突然調走第一女主角，消息一出火速引發外界種種揣測，坊間更有傳言指劇集近期收視不如預期，無綫為挽救收視而狠心將她「飛出」劇組，令換角傳聞甚囂塵上。



吳若希被派往非洲國家「吳旺達」後，就暫別螢幕。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

離開時，吳若希、李茵彤、車婉婉「三代同堂」催淚相擁。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

吳若希「飛出」《三代同糖》真相

然而，據《東周刊》收到獨家消息，被飛出劇組的傳聞純屬空穴來風，吳若希暫別劇組的真正原因，實為身體響起嚴重健康警號！據悉，這是吳若希入行以來首度為長篇處境劇挑大樑，連續開工兩個多月以來，長時間處於日夜顛倒的高壓拍攝狀態，令她體力嚴重透支。在拍劇期間，她更試過返回家中時眼前一黑突然暈倒，被緊急送往醫院治療。

長時間的高壓拍攝狀態令吳若希身體響起健康警號。（IG@leokwan）

知情人士透露，當時吳若希昏迷後老公何兆鴻（Alex）大驚失色，隨即火速將她緊急送往醫院治療，幸好經醫生檢查後並無生命危險，證實純屬嚴重疲勞過度所致。吳若希經此一役深感健康可貴，私底下曾向閨密大吐苦水，坦言長劇「女一」日夜顛倒的非人生活確實不適合自己；加上長時間閉關拍劇，令她完全分身乏術，無法兼顧家中一對年幼子女的日常生活起居。在幾經衡量後，吳若希決定以健康與家庭為重，主動向無綫申請大假暫別劇組休養。

有爆料稱吳若希甚至一度昏迷送院。（《愛·回家之三代同糖》截圖）

吳若希的昏迷令老公何兆鴻（Alex）大驚失色。（IG@jinnyng）

吳若希亦向好友直言，未來寧願接拍時間較具彈性的客串角色，才能在演藝事業與家庭生活之間取得平衡。離開劇組後，吳若希隨即帶一對子女飛了兩趟旅行「充電」，盡力彌補失去的親子時光；不過由於身上早有美容院代言合約，返港後仍要馬不停蹄開工拍攝新廣告，日程依然排得密麻麻。

為了健康和家庭，吳若希決定請大假休養。（IG@jinnyng）

吳若希請假帶一對子女旅行「充電」。（IG@jinnyngfamily）

吳若希面青口唇白惹心痛

雖然大病初癒且工作繁忙，但身為好媽媽的吳若希依然對子女寵愛有加。日前《東周刊》直擊她豪擲逾15萬港元，在九龍塘為剛滿6歲的細仔何少弘（Kelson）大搞以Pokémon（香港舊譯：寵物小精靈 / 現官方中文名：寶可夢）為主題的豪華生日派對。現場見吳若希極為投入，特意配合主題換上「火箭兵團」造型登場，整場派對更不假手於人、由頭到尾親力親為打點。

吳若希豪擲逾15萬為細仔何少弘辦生日會。（IG@jinnyngfamily）

然而未知是否拍劇捱壞身子未徹底康復，加上連跑兩趟旅行後又緊接開工拍廣告，在連日過度操勞之下，吳若希臉色一度顯得面青口唇白，甚至出現雙手微微發震的虛弱狀態，健康狀況令人擔憂！