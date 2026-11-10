古天樂秘婚傳聞再掀波瀾　與林淑茵疑穿「情侶跑鞋」隔空放閃

現年56歲的古天樂（古仔）感情生活向來低調，早前網上曾驚傳他與女演員林淑茵（Shirley）秘婚生子。儘管古天樂曾冷靜回應稱「其他一律的雜音都不會回應」，但外界的討論並未停歇。近日再有眼尖網民在社交平台發文，直指兩人疑似暗暗踩著同款不同色的「情侶鞋」低調放閃，再度引發全城熱議。

古天樂日前踩著黑底配橙紅色厚底波鞋出席「叱咤903籃球賽」。（胡凱欣 攝）

相隔三月穿情侶鞋隔空放閃

今年8月古天樂於紅館舉行活動時，林淑茵被目擊低調現身觀眾席打氣，當時她穿上一身俐落黑衣，腳上配襯一對棗紅色厚底跑鞋。時隔三個月，古天樂日前出席「叱咤903籃球賽」，足下踩著的黑底配橙紅色厚底波鞋，無論剪裁、輪廓抑或鞋型細節，均與林淑茵早前的款式如出一轍，同款不同色。

古天樂日前踩著黑底配橙紅色厚底波鞋出席「叱咤903籃球賽」。（Threads@kt_gingercandy4ever）

古天樂日前踩著黑底配橙紅色厚底波鞋出席「叱咤903籃球賽」。（Threads@genus_so）

網民直呼甜度超標

照片被眼利網民拼合後發布至社群平台，隨即引發洗版式熱議。不少粉絲打趣笑稱「DV哥同DV嫂暗地裏著情侶鞋都被捉到」，更好奇這對跑鞋究竟是誰送給誰的禮物，笑言隔空放閃「甜到要得糖尿病」。

古天樂林淑茵著同款不同色「情侶鞋」隔空放閃引網民直呼甜度超標。（Threads截圖）

古天樂林淑茵著同款不同色「情侶鞋」隔空放閃引網民直呼甜度超標。（Threads截圖）

重疊足跡遍佈多國

事實上，古天樂與林淑茵的緋聞並非空穴來風。神通廣大的網民翻查兩人近年足跡，發現自2019年起，雙方的行程多次呈現高度重疊。無論是遠赴康城、倫敦，還是現身越南、成都，兩人的社交動態皆常在同一時段出現在相同城市。此外，去年3月古天樂被拍到低調入場觀賞韓國天王G-Dragon的演唱會，身旁同行的一名神秘女子，隨後亦被對比出林淑茵曾在個人平台分享同場演出的打卡視角。而在社交圈子方面，林淑茵與古天樂的多位圈中摯友私交甚篤。

林淑茵低調現身古天樂演唱會。（網上圖片）