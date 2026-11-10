郭羨妮14歲愛女驚喜現身大舞台獻花　眉宇極似媽咪完美繼承美貌

撰文：薯條
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由郭羨妮（Sonija）領銜主演、一連12場的舞台劇《鬼到盡頭》，前晚（8日）圓滿落幕。來到感人尾場，除了吸引大批劇迷到場支持，最搶鏡莫過於其14歲愛女朱家愛（Kylie）驚喜現身大舞台親自獻花，母女同框畫面溫馨爆燈。

由郭羨妮（Sonija）領銜主演、一連12場的舞台劇《鬼到盡頭》，前晚（8日）圓滿落幕。（IG@day.every_day）
郭羨妮14歲愛女驚喜現身獻花。（threads圖片）

謝幕驚喜獻花甜笑相擁場面動容

在尾場謝幕的重要時刻，愛女Kylie化身神秘嘉賓，捧著巨型花束踏上舞台送到媽咪懷中，母女深情相擁令全場觀眾大為動容。事後有同場觀眾將溫馨片段上載至社交平台，隨即引發大批網民洗版大讚。只見穿上休閒衛衣配短裙、黑絲長靴的Kylie打扮潮流感十足，笑容甜美；不少網民更力讚她眉宇間「極似媽咪」、「好孝順，個囡仲幾靚女呀」，完美繼承港姐冠軍媽媽的優良美貌基因，已蛻變成亭亭玉立的美少女。有指郭羨妮的內地導演丈夫朱少杰當晚亦罕有現身台下力撐愛妻，一家三口難得同框，以行動粉碎早前甚囂塵上的婚變傳聞。

兩母女互動超溫馨。（網上圖片）

感性回顧八個月心血旅程

談及今次跨界挑戰舞台劇，郭羨妮坦言多年心願終於圓滿達成，內心滿溢「成就解鎖」的自豪，更笑指這次經歷令自己脫胎換骨：「成個人放開晒，冇見過我演得咁癲。」演出翌日（9日），郭羨妮特意在社交平台發表感性長文，由衷致謝整個台前幕後團隊的辛勤付出。她回顧由今年3月首度開會籌備，一路走到11月8日順利謝幕，整整8個月的心血旅程充滿汗水與難忘回憶。如今演出圓滿落幕，又有家人親身到場全力守護，可謂幸福滿瀉。

郭羨妮愛女入場力撐。(盧振輝 攝)
郭羨妮與14歲女兒同框似姊妹。
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