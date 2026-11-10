周慧敏59歲生日曬自拍｢登六｣前夕極凍齡　自爆為愛貓堅持健身9年

今天（11月10日）是永遠的「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）的59歲生日！踏入零時的一刻，周慧敏特意透過社交平台分享最新的自拍近照，並簡潔感性地寫上「又一年2026.11.10」，低調紀念「登六」前最後一個生日的大日子。



今天（11月10日）是周慧敏的59歲生日。（IG@vivianchowwaiman）

自爆不愛運動為愛貓堅持健身9年

照片中的她氣質溫婉出塵、肌膚透亮緊緻，歲月彷彿未曾留下痕跡。回顧90年代，周慧敏憑藉絕美容顏與清純脫俗的玉女形象風靡全亞洲，紅遍港、中、台、星、馬等地，更曾成功進軍日本演藝界，成為一個時代的經典符號；如今即將邁入花甲之年，神級凍齡狀態依然令全網讚嘆不已。

周慧敏生日分享最新自拍照。（IG@vivianchowwaiman）

近年周慧敏刻意減產放慢生活步調，將更多重心回歸生活與家庭。被問到多年來如何維持纖細體態與極佳活力時，她曾坦白透露自己骨子裡其實「極度不愛運動」，然而令人佩服的是，她卻憑著堅毅意志打破慣性，堅持每星期上健身房鍛鍊3次，而這個嚴格的自律習慣已風雨不改持續了長達9年！

周慧敏堅持每週健身已持續九年。（IG@vivianchowwaiman）

愛貓相繼離世難割捨

周慧敏更透露自己在健身時特別注重「大腿肌力訓練」以好好保護膝關節，背後原因更是充滿母愛與溫情——原來家中飼養貓咪的她，日常生活需要無數次頻繁地蹲下、起身去照料愛寵的起居飲食，因此為了能長久陪伴毛孩健康活動，才咬緊牙關鍛鍊腿部肌力來強化膝蓋。

周慧敏與愛貓「Mike仔」。（IG@vivianchowwaiman）

不過，熱愛動物的周慧敏與丈夫倪震，近年卻接連承受了與愛寵天人永隔的至痛打擊。繼去年家中的心愛貓咪「豬皮」離世遠去後，另一隻陪伴他們走過漫長歲月的老貓「Mike仔」亦在今年不幸相繼告別。今年5月，周慧敏忍痛於社交平台正式公布愛貓離世的消息，字裡行間以「媽媽」的身分寫下滿滿的深情長文作最後告別，坦言面對至親毛孩的離開滿是難以割捨的痛楚，但同時亦懷著無盡的感激之情，感謝牠多年來的無條件陪伴。