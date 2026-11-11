周美鳳大爆圈中富豪「私密操作」　手鏈戴完即鎖保險庫留畀下一任

1986年參選香港小姐、隨後成功轉型為公關界女強人的周美鳳（Lelia），近年積極經營小紅書開拓內地市場。育有一子一女的她日前化身「人生導師」拍片「教女兒選老公」，列出四大維度。言談間，大爆上流社會頂級富豪私下精明苛刻，揭露「名貴手鏈戴完即鎖保險庫、留待下一任女友循環佩戴」的私密操作，引發全網瘋狂聯想本港富商著名的「借首飾論」。

周美鳳（Lelia）拍片傳授「訓女擇偶四大維度」。（IG@mylovelylelia）

立四大擇偶標準防皮相陷阱。（小紅書@周美鳳來了）

除了經濟基礎，最好同對方旅行一次。（小紅書@周美鳳來了）

大爆名流私密操作

周美鳳在片中深入分析，指出對象擁有穩健的經濟能力固然重要，但亦提醒女兒切勿盲目迷信嫁入豪門，皆因許多有錢人背地裡極度一毛不拔。她隨即拋下震撼彈，大爆圈內名流的私密操作：「我認識好多身家豐厚的富豪，送給女朋友的手鏈，戴完之後便要立刻收回、鎖進保險庫，留待換了第二個女朋友時再拿出來戴！」這番「循環再用借手鏈」的猛料曝光後，瞬間點燃網民八卦神經，紛紛揣測這位隱名富豪的真實身份。更有大批網民聯想起現年90歲的本港資深富商趙世曾，指出其聞名全港的「借首飾論」，笑稱趙世曾再度隔空「躺著也中槍」。

借手鏈戴完即鎖保險庫。（小紅書@周美鳳來了）

循環換女友佩戴，（小紅書@周美鳳來了）

趙世曾「首飾只借不送」 稱源於孝心守護亡母家傳之寶

事實上，現年90歲的資深富商趙世曾坦然承認自己從不將貴重珠寶餽贈女伴，但他堅稱此舉並非小家吝嗇，而是對亡母的一片赤誠孝心。他透露母親生前熱愛珠寶古董，臨終前囑託必須代代相傳、切勿外流。為此，他與歷任女伴交往前均會「先小人後君子」，言明昂貴首飾僅屬借出佩戴，在自己離世前必須物歸原主，絕不可能作贈品送出。

除了「首飾只借不送」的嚴格防線，坐擁百億身家的趙世曾一生情史極具傳奇性，曾宣稱交往過的女友累計突破一萬大關，戀情長則數年、短則僅維持一日。他始終堅守不婚主義，認為一紙婚書是束縛人生的枷鎖，唯有不婚方能享受絕對自由。在金錢相處上，他樂意照料伴侶日常富足開銷，全面奉行「各取所需、互不羈絆」的原則。