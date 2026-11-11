韓33歲網紅趙鎮宇玻利維亞慘死　遭撞斃後司機逃逸　環遊世界夢碎

韓國33歲旅行騎行網紅YouTuber「Jin's Travel」（진쓰레블）（本名趙鎮宇，조진우）以騎腳踏車環遊世界聞名，近日卻傳出噩耗。他在玻利維亞騎行時遭大貨車撞上，當場身亡。肇事司機逃逸數小時後被警方逮捕。



據韓媒報道，事故於當地時間11月4日上午9時30分，在玻利維亞埃爾阿爾托（El Alto）發生。趙鎮宇當時正騎單車行進，途中遭一輛大型貨車撞擊，最終傷重不治。

韓國旅遊YouTuber「Jin's Travel」趙鎮宇玻利維亞騎單車時，遭大貨車猛撞身亡，且司機甚至肇事逃逸，直到數小時後才被逮捕。（YouTube@Jin's Travel）

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他原本持續更新騎行旅程，與觀眾分享世界各地的風景，如今驟然離世，讓長期關注其頻道的粉絲難以接受。

根據公告，肇事司機在碰撞發生後，並未留在現場協助救援，而是直接駕車離去。玻利維亞警方隨即展開追查，並於事故發生數小時後將涉案司機逮捕。目前，事故的詳細經過仍在調查中。

趙鎮宇於2020年開設YouTube頻道「Jin's Travel」，以「用腳踏車在世界地圖上畫出自己的軌跡」為座右銘，記錄沿途風景與生活。他從韓國出發，陸續騎行歐洲、非洲及北美洲，吸引不少熱愛旅行的觀眾關注，他的頻道有超過8萬追蹤者訂閲。

2022年3月31日至2023年9月4日期間，他耗時523天，騎遍歐洲36個國家，累計騎行約2萬3200公里，展現過人的毅力與體力。除了長途騎行，他還於今年2月22日參加大邱馬拉松，跑完42.195公里，完成生涯首場全程馬拉松。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】