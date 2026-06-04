黑幫網紅「釜山泰森」直播踩單車慘遭貨車撞斃　百人目擊慘死輪下

韓國44歲YouTuber「釜山泰森」過去曾為釜山黑幫「蓮山統合派」的一員，如今金盆洗手改當網紅，經營個人頻道也略有所成。



6月2日他發文表示要進行從釜山騎單車到首爾的「縱貫全國」任務，只是「任務失敗」，在直播過程中遭卡車撞死，殞命當地國道。

釜山泰森挑戰單車雙城任務過程中被卡車撞死。（news1）

直播挑戰單車雙城爆意外 慘遭撞擊喪命國道

根據韓媒《news1》報導，本案發生在6月2日下午1點半左右，地點慶尚北道尚州市洛東面城東里附近的25號國道上。根據調查，當時有一輛3.5噸的卡車從大邱開往尚州，未料竟撞上前方的單車以及跟在單車後面跟車的SUV。單車騎士雖然一度心跳停止後又恢復，但在救護人員緊急送醫後仍宣告不治；後方SUV駕駛身受重傷，目前仍在治療。

實際上這位單車騎士就是網紅「釜山泰森」，他在6月2日發文：「44歲爸爸的挑戰任務，凌晨5點開跑，72小時內從釜山騎到首爾，可接受募資贊助，如果失敗會進行懲罰任務。」他還曬出一張準備騎單車出發的照片。當時釜山泰森騎在前方，並由另一位朋友開著SUV幫忙跟車照看，未料發生意外。

韓網直呼過程危險 為愛改過自新當網紅

據悉車禍發生當下還有150名觀眾在看直播，過程令人怵目驚心。粉絲也留言表示不敢相信前天還在看他的直播，人就這樣走了。只是也有韓國網有提到，實際上事發路段附近明明就有單車專用道，釜山泰森卻選擇走在國道上，還堵住兩線道的車道，這本身就很危險，更造成塞車；後方跟車的SUV也沒有保持安全車距，未能幫釜山泰森安全護送，這起意外可說也不意外。

釜山泰森出身自韓國黑幫，由於他從小就學習拳擊，在組織內晉升快速。不過2015年他迎來第一個孩子，為了家人決定金盆洗手，退出黑幫後改當網紅。他主要活躍於Popcorn TV、YouTube等平台，影片內容包含吃播、戶外挑戰、分享過去黑道生活等。只是2020年他也曾跟另外一位直播主鬧事，謊稱要接風一位獲釋的兄弟，實際上是非法潛入「青松監獄」還開直播。本案不僅導致21名監獄人員受罰，2022年他也被判有期徒刑8個月、緩刑2年。

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