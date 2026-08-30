19歲網紅「光Sir」突身亡　14歲輟學苦熬5年剛還清三百萬家中債務

憑藉陽光、正能量形象吸引超過40萬粉絲的19歲內地網紅「光Sir」，日前才開心宣布花費5年時間，終於還清高達300萬元人民幣的家庭債務。沒想到才提新車短短3天，竟在騎車途中不幸遭遇嚴重車禍，經過整夜搶救仍宣告不治，得年19歲。



14歲輟學兼差多職！苦熬5年剛還清百萬債務

「光Sir」的家庭生活並不順遂，父親曾有酗酒與家暴問題導致母親離家；14歲那年家中突發變故背上百萬巨債，讓他不得不選擇輟學工作。

19歲內地網紅「光Sir」日前才開心宣布花費5年時間，終於還清高達300萬元人民幣債務，沒想到竟在騎車途中不幸遭遇嚴重車禍，經過整夜搶救仍宣告不治。（抖音）

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這5年來他做過電焊、裝修、汽車維修等多份苦工，同時積極經營短影音，終於在今年7月29日宣布還清所有債務。隨後他全款買下名牌汽車與機車，準備迎接屬於自己的新人生。

提新機車才3天！送姊姊去車站返程遭撞不治

豈料好日子才剛開始，光Sir騎著剛提完3天的新機車送姊姊去車站，在返家途中的路口與小轎車發生猛烈碰撞。

光Sir的姊姊於15日透過其帳號悲痛發布死訊，透露兩人分開僅6小時就接到醫院通知，在加護病房外苦等整夜，最終仍沒能等回弟弟。姊姊心碎表示：

我們遲遲不能反應過來他已經離開，但事到如今也只能學著接受。

這起悲劇曝光後，迅速引發大批網友鼻酸哀悼，紛紛留言直呼：

「苦了19年，明明馬上就能過上好日子了」

「命運對他太殘忍」

「看了心好痛，希望他一路好走」



為這名年輕且堅韌的生命感到無比惋惜。

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