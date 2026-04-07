60萬粉絲網紅Zepa驚爆離世　終年26歲家屬瞞死因　生前遺言惹揣測

擁有逾60萬粉絲的日本網紅Zepa驚傳在4月6日驟逝，享年26歲，消息一出震撼日本娛樂圈，家屬也證實這個不幸消息。



家屬透過她的社交平台帳號發布訃聞並致歉，表示這個消息來得極其突然，對長久以來支持與疼愛的粉絲表達由衷感謝。家屬同時說明告別式已低調完成，基於隱私目前不公開確切離世原因，盼外界給予空間與理解。

Zepa（Instagram@zepa__alc9）

更多Zepa的相片：

+ 12

消息傳出後，社交平台湧入大量留言悼念與追思，許多網友難以接受她的離去，直言前幾天才見到她更新近況，轉變之快令人震驚與不捨。部分粉絲回憶她過往在社交平台互動頻繁，內容真誠而幽默，留下深刻印象。

回顧她的最後一則貼文停留在3月底，當時她提到酒精成癮者的平均壽命約50歲，並以自嘲口吻說是否已走完人生的一半。她亦提起家中長輩常勸少飲酒，卻笑談喝最兇的爺爺仍活到80歲，語氣在玩笑與反思間擺盪。

Zepa的最後一則帖文，當時她提到酒精成癮者的平均壽命約50歲，並以自嘲口吻說是否已走完人生的一半。（X@zepa_Alc9）

她的好友Mignon也在社交平台發聲致意，表示難以承受摯友未多作交代便先行離開的事實。Mignon懷念她平日體貼細膩，遺憾未能讓她多些依靠，最後祝願好友安息，盼他日再見。

Zepa以分享日常與真誠互動累積龐大關注，這起噩耗在網絡社交平台引發廣泛議論與惋惜。家屬目前未有進一步說明，後續若有更新將再行通知。

延伸閱讀：抗癌網紅「雨鑫媽媽」離世 照顧罕病女十二載 生前發文求活下去

+ 3

延伸閱讀：

影/赴陸發展15年！王耀慶返台拍片曝主因 喊：我便宜又好用

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】