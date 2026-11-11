《獨一無二的浪漫》高度還原韓國網漫　網民激讚Joy擺脫偶像光環

由Red Velvet成員Joy（朴秀榮）與金賢鎮主演的Viu Original原創浪漫喜劇《獨一無二的浪漫》已於11月9日正式首播，劇集改編自Naver人氣網漫，原著全球累計瀏覽量近4億、評分高達9.98分，擁有龐大粉絲基礎！故事講述平凡求職生與頂流明星之間從誤會連連到「互相追星」的荒唐又溫暖的愛情故事，首播後兩位主角的同齡好友化學反應，迅速成為韓網討論焦點。

Red Velvet成員Joy（朴秀榮）與金賢鎮主演的Viu Original原創浪漫喜劇《獨一無二的浪漫》已於11月9日正式首播。（公關提供）

二人便利店偶遇竟埋下「私生飯疑雲」伏線

首兩集以極具喜劇張力的方式，交代了就業準備生孔獨一（Joy飾）和頂級明星卓無二（金賢鎮飾）的「結怨」過程。孔獨一是朋友間公認的「生計型女子」，行程排得密不透風！然而這份勤奮卻為她引來了一場無妄之災：她的日常動線竟意外與頂流明星卓無二反覆重疊！

孔獨一（Joy飾）（公關提供）

兩人的第一場交鋒發生在便利店：打工仔孔獨一以開朗的笑容迎接戴著帽子和口罩的顧客卓無二，但在正被跟蹤狂困擾的卓無二眼中，這個深夜還出現在便利店的神秘女生，只是他近期反覆撞見的「可疑人物」之一。巧合不止於此，孔獨一把屋塔房借給朋友拍戲，在拍攝現場與卓無二再次狹路相逢。這次卓無二的神情明顯變了，他彷彿在無聲地確認：「又是她！」兩人後來又在餐館偶遇，即使孔獨一一再強調這是巧合，卓無二卻斷定女方就是私生飯，孔獨一就這樣被貼上了嫌疑人的標籤！

卓無二（金賢鎮飾）（公關提供）

直至卓無二發現尚未發行的心愛小說續作《星辰與弦月3》在孔獨一手上，他才積極補救，希望對方可以讓他先睹為快，然而他不知道孔獨一正是這本書的作者。這個荒唐的開局，將一個努力生活的女生和一個傷痕累累的明星牢牢綁在一起，也為後續「她成為他的經紀人」埋下了充滿戲劇張力的伏筆。

孔獨一（Joy飾）被誤認為私生飯。（公關提供）

Joy大讚金賢鎮「眼神微笑」暖化全場

在昨日（9日）的製作發布會上，導演金鎮營坦言，藝人與普通人的愛情故事並不新鮮，因此劇組將重點放在「普通人成為藝人經紀人的過程」，並在浪漫主線中穿插反派角色，務求每一集都能引發觀眾的好奇心。

Joy大讚金賢鎮「眼神微笑」暖化全場。（公關提供）

Joy時隔約4年回歸小螢幕，她坦言：「4年不算短，確實擔心自己還能不能演好。」但讀到劇本時感受到主角「互相填補彼此缺失」的溫暖關係，因此決定接演。談到與金賢鎮的合作，Joy表示這是她第一次與同齡朋友（1996年出生）拍戲，拍攝浪漫戲份時很自在，並大讚對方魅力十足：「他的大眼睛和眼神微笑讓現場氣氛變得溫暖。」金賢鎮則將功勞歸於搭檔：「因為同齡，演起來很輕鬆，而且在浪漫戲份上，『獨一』非常積極地表達想法，我們的配合很好。」他也透露自己為飾演頂流明星，在開拍前認真進行了飲食管理和積極健身。

Joy大讚金賢鎮「眼神微笑」暖化全場。（公關提供）

網民大讚金賢鎮、Joy高度還原角色

首播後，韓網熱議不斷，當中最具話題的是選角與原作的視覺契合度，部分網漫粉絲認為金賢鎮與頂流明星設定一致，也有不少觀眾認為Joy的短髮造型與「生計型女子」的氣質相當貼合，成功擺脫了偶像光環，呈現出角色的平凡與堅韌。

網民大讚金賢鎮、Joy高度還原角色。（公關提供）

另一個更受關注的焦點，正是兩人同齡好友的化學反應！不少觀眾表示，正因為同齡，兩人自然舒服的互動讓浪漫戲份格外心動：「同齡好友的默契很自然」、「對話和眼神都變得很真實」；金賢鎮190cm的修長身形與眼神微笑，也被網民形容為「意想不到的心動暴擊」。此外，劇集在甜蜜浪漫中隱藏驚悚元素（跟蹤狂、反派角色）的設定，亦讓觀眾大呼驚喜：「本以為是單純的甜劇，沒想到還有懸疑線」、「完全猜不到下一步」。