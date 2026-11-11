傅穎否認講過與楊千嬅疏遠　反擊炒作陳年是非：只有你們製造是非

前Cookies成員傅穎（Theresa，現名：傅寶誼）近期因多個受訪片段陸續播出，多次重提昔日恩怨而掀起熱話。早前她作客HOY節目《九運會客室2》，重提當年疑遭造謠中傷致未能與同門師姐楊千嬅深交的往事，外界報導後隨即引申指兩人「疏遠」；而楊千嬅近日亦大方回應對疏遠「毫無印象」並邀約吃飯。與此同時，亦有部分網民批評她頻頻受訪炒作陳年是非博版面，傅穎今日（11日）上載長文澄清，更在留言區反擊網民負評。

傅穎知道千嬅可能對自己有所誤會，她變得不敢跟對方說話，亦不知如何澄清。（HOY）

澄清從未講過「疏遠」二字

傅穎發文直斥大眾勿拿碎片訊息安插罪名及審判別人，並呼籲觀眾理性看待。針對外界指她與楊千嬅「疏遠」的傳聞，她澄清：「疏遠二字，我從沒有說過」。面對網民質疑她近期頻頻接訪問炒話題，傅穎解構背後的時間差誤會，指出自己並非長期四出受訪：「我今年只集中用了數天時間做訪問，訪問分開幾個月出，不代表我一直在做」。她強調藝人受訪均會被問及往事，「訪問不問，我不會自己挖出來說，不存在一直提舊事」。她坦言舊事確實有難堪之處，說出來是供大家借鑑，反問外界「為什麼不讓人說？」

傅穎發長文澄清負評。（Threads截圖）

傅穎親自開火：你冇辦法正常閱讀理解

貼文一出隨即引發熱烈討論，有網民留下負評：「好煩呀，次次見報出post都係拉埋人地落水，全部陳年是非，正經事又無做過」。 傅穎見狀未有忽視，隨即親身上陣正面迎戰：「你哋唔願意去睇我做嘅正經事，唔代表冇。或者你哋覺得嘅正經事只有唱歌拍戲，其他都唔正經。你覺得煩，可能你冇辦法可以正常閱讀理解。」火藥味極濃。