歌手張宇罹患罕見聲音痙攣停工8年　白髮近照亮相宣告：重返職場

歌手張宇從2018年宣布停工後就鮮少公開露面，這些年偶爾會更新「張宇十一郎粉絲頁」。



今年4月張宇擔任好友游鴻明演唱會嘉賓，久違的登上舞台開唱，之後老婆十一郎才發文揭露原來張宇長年飽受「僵直性聲音痙攣（spasmodic dysphonia）」困擾，甚至嚴重到不只唱歌連說話都可能出問題，因此才會宣布無限期停工。

11月11日張宇突更新了一張照片，只見已是一頭白髮的他，在後台進行妝髮，還寫道「中老年人重返職場」。（Facebook@張宇十一郎粉絲頁）

不過11日張宇突更新了一張照片，只見已是一頭白髮的他，在後台進行妝髮，還寫道「中老年人重返職場」，讓網友直呼：

「等很久了」

「許願 ~開演唱會」

「想念你的歌聲」

「歡迎回歸」



今年4月時張宇在游鴻明演唱會上笑稱，已8年沒唱歌，所以很緊張，不知道自己唱歌變什麼樣子，但他一開口狀態極佳，聲音渾厚如以往，絲毫沒有倒嗓跡象。

張宇老婆在揭露張宇受到僵直性聲音痙攣困擾多年的情況後，也曝這些年來他四處求醫，不論中醫、西醫甚至靈療，只要有一線希望都願意嘗試，卻始終無法徹底根治。在停工期間，張宇仍然每天練唱維持狀態，只因他曾說過「不唱，可能連說話都有問題。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】