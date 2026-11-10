以為搞笑原來搏命　Gino揭《紫禁之巔》馬路跳舞零封街：被巴士撞

2004年播出的經典台灣偶像劇《紫禁之巔》曾掀起一陣街舞狂潮，更是不少7、8年級生（80後與90年）心中的青春回憶。近日，劇中一段經典畫面再度被網友挖出瘋傳，男星Gino當年飾演的「天蠍」，為了加入舞團，竟直接站上車水馬龍的十字路口大跳街舞。驚險畫面讓現代網友看了直呼：「現在才發現當年真的超瘋！」而Gino11月9日也親自發出影片，重回當年拍攝現場，加碼抖出一段不為人知的驚悚內幕。



在網路上重新引起熱議的影片中，可以看到Gino一身酷炫裝扮，戴著黑色禮帽，大步走到馬路正中央，在沒有封街的情況下，直接在公車（巴士）、計程車（的士）及機車（電單車）車陣中展現舞技。畫面中車輛幾乎貼著他身旁呼嘯而過，還能聽見急煞聲、喇叭聲，場面相當驚險。當年這場戲的劇情設定，是冷酷的天蠍為了加入由王仁甫飾演的「把子」所領導的「黑豹」舞團，必須接受膽量考驗。

Gino爆《紫禁之巔》經典街舞戲拍攝內幕。（Instagram@gino.t）

《紫禁之巔》經典馬路街舞戲竟沒申請封街 演員Gino爆真實拍攝內幕：右手被撞到骨裂

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對於經典片段再度掀起討論，Gino特地重回當年的拍攝地——台北市忠孝東路與敦化南路交叉口。他透露，當時劇組跟攝影機架設在非常遙遠的大樓邊，「這表示現場完全沒有人知道我在拍戲！」他隻身一人走到大馬路中間跳舞，換來的是一陣陣真實的叫罵聲與喇叭聲。這也讓不少網友重看後恍然大悟：

「原來那些按喇叭的司機是真的發自內心在生氣」

「交警的無奈完全是真實反應吧」



更令人震驚的是，Gino在影片中首度公開，畫面中看似驚險閃過公車的橋段，其實「我真的被公車撞到我的右手！」Gino回憶，當下他痛到根本站不起來，但面對劇組透過對講機關心狀況，因為剛出道覺得要很拚，便硬撐著回覆「沒事沒事」，就這樣忍痛完成了那場戲。直到收工後發現手實在痛到舉不起來，去醫院檢查才驚覺「右手骨裂了」。

如今重新回頭看這段「拿命在拍」的畫面，Gino坦言自己現在想想也覺得滿傻的，更直言當年的十字路口「其實跟鬼門關口沒什麼兩樣」。不過他也笑說，這是一個非常難忘的回憶，「因為真的不會有人再這麼做，這支影片應該會跟著我一輩子。」最後他也感謝大家的關心，這段相隔22年的幕後秘辛曝光，讓大批粉絲對他當年的敬業感到敬佩，也再次勾起無數觀眾的青春回憶。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】