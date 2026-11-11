何超欣現身聯合國氣候大會　27歲MIT學霸全英語演講盡顯領袖風範

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小品學兼優、才貌兼備，被外界譽為「何家最強學霸」，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學士學位，2022年於北京清華大學蘇世民書院碩士畢業後更選擇留校，積極投身於可持續發展與環境教育事業，近年更獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官。近日她遠赴土耳其出席第31屆聯合國氣候變化大會（COP31），以一身極具東方韻味的中式改良旗袍驚艷亮相國際舞台；面對台下來自世界各地的政要與頂尖學者，年僅27歲的她全程以流利英語發表深度演說，從容淡定的豪門名媛氣場瞬間征服全場，引發全網瘋傳激讚！

何超欣。（微博@何超欣Alice）

以以淡粉色绣蝴蝶图案的中式立领改良上衣配黑色长裤亮相。（微博@何超欣Alice）

流利英語演講發揮領袖風範

现场照片所见，何超欣未有穿上一般西方套装，改以淡粉色绣蝴蝶图案的中式立领改良上衣配黑色长裤亮相，整体干练利落，散发东方典雅与知性美。站在各國政要與頂尖學者雲集的國際講台上，她以一口流利純正的英語大方致辭，全程神情淡定自若、毫無怯場。事後她在社交媒體發長文分享體會，寫道：「氣候公平不僅關乎資源如何分配，也關乎誰有權參與決定未來。」

散发东方典雅与知性美。（微博@何超欣Alice）

以一口流利純正的英語大方致辭。（微博@何超欣Alice）

全程神情淡定自若、毫無怯場。（微博@何超欣Alice）

拒繼承家族生意留校當學者

除了在國際會議大放異彩，何超欣身上「學霸天花板」的履歷再次引發網民熱議。當年她以頂尖成績考入全球首屈一指的美國麻省理工學院（MIT），僅用三年時間便光速修畢常規需四年的課程，一舉拿下管理學與建築學雙學士學位；然而畢業後她未有如外界預期般踏入家族企業爭奪百億資產，反而選擇隻身北上北京清華大學蘇世民書院深造，主修中國公共政策。碩士畢業後，她更毅然選擇留校擔任氣候研究院研究員，更以極年輕之齡出任山東省政協委員，積極投身國家與公共事務，其獨立自律的清醒人生規劃，令外界刮目相看。

在國際會議大放異彩。（微博@何超欣Alice）

碩士畢業後，她選擇留校擔任氣候研究院研究員。（微博@何超欣Alice）

出任山東省政協委員。（微博@何超欣Alice）

在浮華喧囂的豪門圈子中，何超欣無疑走出了一條截然不同的獨立賽道。由當年賭王懷中備受呵護的小千金，到如今代表中國青年在聯合國舞台上侃侃而談的青年學者，她不僅繼承了何家的出眾外型，更以實打實的硬核學識贏得公眾尊重。