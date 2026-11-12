趙麗穎慘遭AI「偷臉」拍短劇吸金　怒告平台索賠95萬追究相關責任

內地一線花旦趙麗穎近年憑多部作品穩坐頂流位置，正所謂人紅是非多，近期更慘成AI（人工智能）深偽技術的受害者！由於其肖像未經許可，遭不法分子利用AI換臉技術「移植」到微短劇中博取流量牟利，趙麗穎決定不再忍讓，將短劇平台「紅果短劇」運營方、其母公司「抖音」及一名涉案人士一併告上法庭，要求賠償經濟損失及維權合理開支共計81萬元人民幣（約95萬港元）。案件已於11月10日正式開庭，成為內地娛樂圈首宗藝人針對AI「偷臉」亂象直接追究平台責任的案件。

趙麗穎為內地知名花旦，曾主演《花千骨》、《青雲志》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等多部劇集。（《向陽·花》電影劇照）

部分短劇將知名藝人的臉部特徵合成至劇中人物，或用於宣傳封面，讓觀眾誤以為明星參與演出，進而達到吸引流量的目的。（微博＠趙麗穎工作室）

侵犯趙麗穎肖像權。（微博圖片）

趙麗穎連環出擊連母公司一併提告

據悉，這宗肖像權糾紛案已於2026年11月10日下午2時，在北京市門頭溝區人民法院雲法庭公開審理，目前尚待宣判。今次趙麗穎方面採取「平台＋個人」的全面追責模式，被告名單除了涉及侵權的自然人史某倫外，更直接鎖定「紅果短劇」APP營運方，以及母公司北京抖音信息服務有限公司，火藥味十足。

趙麗穎在訴狀中指出，涉事短劇在完全未獲授權的情況下，惡意利用AI換臉及融臉技術抓取其面部特徵，將其「換頭」合成到短劇角色當中，甚至直接盜用她的照片製作劇集封面，藉此吸引網民點擊及進行商業引流牟利。為維護自身權益，趙麗穎要求法院判令各被告立即停止侵權、全面下架所有涉案內容，並須公開賠禮道歉，同時賠償經濟損失及維權合理開支合共81萬元人民幣（約95萬港元）。

打破平台「免責金牌」

事實上，近年內地微短劇市場極速膨脹，不少投機者為求「吸睛」，屢屢盜用當紅藝人肖像進行AI換臉。以往類似的維權官司，藝人多半只能起訴短劇製作人或上傳者，而各大平台往往以「技術中立」、「內容由用戶自行上傳」及「僅提供儲存服務」作為擋箭牌成功甩身。

然而，趙麗穎今次打破常規，將矛頭直指平台營運方及背後科網巨頭，令今次庭審的爭議焦點，完全落在平台能否繼續以「僅提供儲存服務」為由免責，以及平台對AI生成內容是否負有「事前審核、事中管控」的監管義務。外界普遍認為，今次趙麗穎「企硬」維權，不僅是為自己討回公道，判決結果更將為AI生成內容的肖像侵權劃下明確的法律紅線。