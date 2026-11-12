三代同糖｜吳若希告別劇組引角色變動 關曜儁爆心情忐忑急問監製

無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》即將登場，昨日（11/11）特別舉行「東張女神盃」記者會，六位「東張女神」陳庭欣、何沛珈、梁敏巧、李旻芳、黎寬怡及甘詠寧齊齊出席，現場氣氛相當熱烈。今次活動特別選址於藝人關曜儁（Leo）旗下擴充營業的健身中心舉行，並由Leo親自擔任大會司儀。Leo於活動後接受《香港01》訪問，大談健身中心業務擴展後的近況、家庭生活，並首度回應劇組拍檔吳若希（Jinny）暫時離隊對其角色的影響。

關曜儁今日擔任司儀。（葉志明攝）

健身中心8月成功擴充 忙拍劇愧疚少陪家人

關曜儁近年事業發展順遂，除演戲外亦積極發展健身副業。提到今次借出店面作為無綫活動場地，Leo表示非常感恩，並透露健身中心早在今年8月已完成擴充。他指業務擴展全賴大眾對健康的關注度提高，加上口碑相傳令生意越來越好，故決定租下隔壁店面擴展空間。

然而，事業與拍劇兩頭忙，令Leo坦言對家人感到非常愧疚。他透露近期連星期日都要外景拍攝，幾乎毫無休息時間：「呢排真係連禮拜日都要拍埋劇，一日假都冇咁滯，少咗好多時間陪太太。好彩我哋有共識，就算有時夜晚9點、10點收工返到屋企，我哋都會傾返兩三個鐘頭偈。因為真係發覺好內疚，好耐冇同太太好好講嘢。」

Leo更分享了與女兒溫馨又心酸的互動：「今朝早送我個女返學，佢同我講：『Daddy拜拜，聽日見！』佢已經知道我第二日早出晚歸，聽日早晨先會見到我。嗰下我個心真係有少少酸。」

心疼太太照顧三個小孩 抽空分擔家務做「神隊友」

談到家中有三個小朋友，太太全天候照顧家庭極為辛苦，Leo坦言太太有時也會打趣抱怨失去私人時間。他表示只要不用工作，便會全情投入家庭分擔壓力：「我哋有三個小朋友，太太真係完全冇晒私人時間。所以我平時放假就會全力幫手照顧小朋友。知道佢照顧三個真係好辛苦，有時半夜小朋友醒咗，我都想自己衝落床去搞定，等佢可以瞓返個好覺，盡量做返個好老公。」

吳若希暫離劇組 關曜儁坦言曾擔心角色被「寫走」

此外，提到劇中女友吳若希（Jinny）早前暫時離開劇組，不少觀眾關注Leo在劇中的角色發展會否受影響。Leo直言得知消息時一度感到焦慮與忐忑：「當刻都有諗過，死喇！會唔會連我個角色都畀人剔走呢？我都有不斷問監製同導演，問我條線之後會點走。好彩佢哋都叫我唔使擔心，劇組已經做咗適當調動。」

關曜儁今日擔任司儀。（葉志明攝）