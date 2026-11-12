霍啟剛郭晶晶結婚14周年低調放閃　相識22載晒合照切蛋糕甜謝愛妻

現年47歲的霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶自2012年拉埋天窗至今，轉眼已踏入結婚14周年，兩人向來恩愛如昔且作風低調親民，是外界公認的「最貼地豪門模範夫婦」。昨日（11日）正值兩人的結婚紀念日，霍啟剛於社交平台分享夫妻合照並發表深情長文，感謝太太多年來的照顧與付出，字裡行間流露平淡而真實的幸福，隨即引來大批網民留言送上祝福。

【今日當年】霍啟剛郭晶晶世紀婚宴 傳獲5400呎北京四合院作聘禮

作為兩人輾轉多天婚禮的香港壓軸篇，當晚會展現場筵開150席，每桌設有12個座位，合共約1800名賓客到場見證這場備受全城矚目的盛事。（《猜猜我是誰》截圖）

霍啟剛郭晶晶結婚以來恩愛有加。（IG@fok_kenneth）

晒合照切蛋糕甜謝愛妻

相中可見，霍啟剛與郭晶晶並肩坐在餐桌前，面前僅放著一個精緻的青提奶油小蛋糕，上面插著一根點燃的蠟燭，旁邊配以切好的蜜瓜，沒有奢華鋪張的派對布置，卻充滿溫馨的居家煙火氣息。霍啟剛在帖文中感性寫道：「今日睇到報道回顧我同晶晶14年前結婚，勾起好多開心嘅回憶。其實認識晶晶都22年啦，結婚亦14年。由拍拖二人世界到成為父母，睇住三個小朋友健康開開心心長大，就係最大嘅幸福快樂。坦白講，呢一切都離不開太太嘅關愛同照顧，我非常感恩。其實結婚咁耐，都唔使一定有盛大嘅慶祝派對，靜靜地兩個人食餐飯、切個餅，已經心滿意足。」

相識22載食蛋糕低調慶祝結婚周年。（IG@fok_kenneth）

「世紀婚禮」定情11月11日寓意一生一世

回顧兩人的愛情長跑，霍啟剛與郭晶晶於2004年雅典奧運結緣，經歷長達8年的愛情長跑後，終在2012年11月修成正果。當年兩人在香港沙宣道霍家大宅註冊，並分別於廣州南沙及香港會議展覽中心舉行盛大的「世紀婚禮」。霍啟剛曾透露，當年特意挑選11月11日舉行壓軸婚宴，正是取其四個「1」代表「一生一世」的美好寓意。 婚後兩人先後誕下一子兩女，包括長子霍中曦、二女霍中妍及細女霍中怡，組成幸福美滿的一家五口。即使貴為名門之後，霍啟剛與郭晶晶在生活與育兒上始終奉行簡樸貼地原則，經常被拍得一家人行山、逛平民超市，親力親為陪伴子女成長。