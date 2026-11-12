《東張女神》甘詠寧獲高層賞識入行零被罵 黎寬怡：表現優秀

無綫一年一度盛事《萬千星輝賀台慶》即將舉行，大會昨日（11/11）特意舉行《萬千星輝賀台慶》「東張女神盃」記者會，安排陳庭欣、李旻芳、何沛珈、梁敏巧、黎寬怡及甘詠寧六大女神進行賽前磅重及抽籤。。「東張女神」黎寬怡（貓仔）與甘詠寧（甘仔）一同現身出席，並接受《香港01》訪問，大談加入《東張西望》後的外景採訪感受與個人成長歷程。

克服新人時期 讚高層眼光獨到

談到現時的主持與外景採訪表現，甘詠寧坦言比起剛入行時完全的新人狀態，目前已漸入佳境、越來越上手。她透露外景採訪往往充滿未知數，面對不同的突發狀況與事主，極度考驗臨場應變能力，很多狀況甚至是預料之外。甘詠寧非常感恩能獲得發揮機會，更笑言高層與監製「眼光獨到」，讓她能跟隨一眾經驗豐富的前輩學習。

甘仔與貓仔合作成為好友。（葉志明攝）

未曾遭前輩訓斥 自爆最愛「自己打壓自己」

被問到新人時期若表現未如理想，會否曾遭前輩嚴厲訓斥或「詐型」時，甘詠寧坦言前輩與同事其實非常溫和包容，極少正面責罵。相反，最大的壓力往往源於她對自己的高標準要求：「其實前輩同同事都比較少會詐我，或者覺得我做得唔好。反而好多時候係我自己會問自己：『係咪呢個位做得唔好呢？』 我係比較叻自己打壓自己多啲，成日要同自己做對話。」

身旁的黎寬怡亦發揮幽默本色，打趣笑指甘仔因為表現優秀才沒有被罵的機會： 「表現優秀冇機會畀人詐！所以先冇乜咁唔開心！」

甘仔與貓仔合作成為好友。（葉志明攝）