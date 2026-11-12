王心凌豪提近179萬港元現金掃貨　戴逾333萬名錶超吸睛

台灣「甜心教主」王心凌的《Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會》於今年初圓滿落幕，從1.0唱到2.0歷時近3年、合共完成79場演出，吸金力驚人。完成巡演後她依然工作滿檔，日前更驚喜現身王力宏廣州演唱會擔任嘉賓。趁著近日返台休息空檔，王心凌被當地傳媒直擊手提兩大袋總值約750萬元的新台幣現金（約179萬港元）到知名珠寶店豪氣掃貨。

王心凌日前驚喜現身王力宏廣州演唱會擔任嘉賓。（微博＠王心凌工作室）

王心凌全身行頭逾335萬港元

當日王心凌以一身黑色短版T恤配牛仔褲現身，打扮隨性休閒，卻難掩一身貴氣。她被拍到手提兩大袋物品走出豪宅，並登上巨星御用的「星動力」保母車外出。當座駕抵達女星郁方夫家經營的知名珠寶店「斐儷珠寶」門外時，王心凌親自提著兩袋重物下車入店購物。

王心凌近日前往漳州出席活動。（微博＠万千星辉_王心凌）

雖然衣著低調，但王心凌身上的行頭卻相當驚人。她肩背價值約1.7萬港元的The Row黑色手袋，左手手腕更戴著價值將近333.6萬港元的Richard Mille RM 07 白色名錶，全身行頭合共超過335萬港元，貴氣十足。

王心凌左手手腕更戴著價值將近333.6萬港元的白色名錶。（圖片來源：壹蘋新聞網）

「現金磚」擺滿珠寶店檯面極壯觀

進入珠寶店後，王心凌除下口罩坐在專櫃前細心挑選，先後試戴多款珠寶手鏈與耳環，期間不時托腮思考，更親自拿起手機計算機計數。而後店員從王心凌帶來的帆布袋中，逐一取出整齊綑綁的千元新台幣大鈔，每綑約50萬新台幣（約值11.9萬港元）。經店員現場仔細盤點足足15次後，粗略估計現鈔總額高達約750萬新台幣（約178.7萬港元），整疊「現金磚」擺在檯面的場面十分壯觀。

王心凌的《Sugar High 2.0 世界巡迴演唱會》於今年初圓滿落幕，合共完成79場演出，吸金力驚人。（微博＠王心凌工作室）

網民親解現金交易有折扣

新聞曝光後，有不少網民疑惑為什麼王心凌購物不刷卡。有網民指，台灣部分高價珠寶交易中，以現金付款有機會傾到比碌卡更優惠的折扣，因為商戶若接受信用卡付款需承擔約3%至4%的手續費，用現金則可省下不少成本。此外，亦有網民指出大額珠寶、名錶甚至物業在台灣以現金交易其實並不罕見，屬於當地大額消費的一種支付習慣。