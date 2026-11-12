朱智賢翻舊帳暗指謝東閔偷食在先　網民怒轟：好似自己被迫咁

前無綫小花朱智賢（Ashley）近日亮相由伍詠薇與李凱賢（Brian）主持的 HOY TV 節目《九運會客室 2》，竟然罕有重提 2020 年轟動全城的「車廂偷食蛋糕」事件，更在鏡頭前作出驚人自白！



朱智賢在旅遊節目《3日2夜》中大騷好身材，奠定性感女神地位。（《3日2夜》截圖）

朱智賢與謝東閔原本好甜蜜，可惜最後感情破滅覆水難收。（IG@brian_tsetse）

朱智賢重提偷食風波 謝東閔零反擊祝舊愛幸福

當年朱智賢背著男友謝東閔，與太太臨盆在即的「香港先生」黎振燁秘密幽會斷正，形象插水；事隔多年，她在訪問中情緒激動聲淚俱下，被追問當年出軌原因時，竟暗示與前任的感情早已出現裂痕，更暗指男方出軌在先令自己失去安全感才行差踏錯：「本身係 Sweet 嘅，跟住就……發生咗啲事啦，自此之後所有嘢就變晒咁，因為我開始變到無咗個 Trust。」

朱智賢重提「偷食」事件。（YouTube@HOY媒體網絡）

黎振燁。（資料圖片）

她更在節目中大談「女人第六感」，激動憶述當年察覺另一半行為有異：「你知女人嘅第六感，有少少 sense 到，會留意到另一半有啲行為有啲唔同，你開始 sense 到有啲習慣改變咗，或者成日唔見咗人，唔得閒。」雖然她最後亦在鏡頭前承認自己當年處理感情極差並確實做錯事，但這番「暗指男方有問題在先」的言論已瞬間引爆全城熱議！

朱智賢情緒失控爆喊。（YouTube@HOY媒體網絡）

面對舊愛在螢光幕前連番含沙射影式的控訴，前男友謝東閔回應傳媒時卻展現出極高修養與紳士風度，全程表現大方得體，對當年感情糾葛隻字不反擊。他僅平靜且豁達地表示：「過去嘅事情，過去就讓他過去，大家往前看就好了，希望佢以後幸福快樂。」

謝東閔祝福舊愛：過去就讓他過去。（資料圖片）

謝東閔昔日硬食「綠帽」嘲諷 網民狠批第三者無藉口

回顧這段糾纏多年的三角風波，不少網民對謝東閔當年有情有義的舉動依然記憶猶新。2020 年車廂偷食事件曝光後，身為受害者的謝東閔不僅沒有落井下石，反而頂住排山倒海的輿論壓力，親自陪同情緒崩潰的朱智賢出席道歉記者會共同面對傳媒；當時他甚至將部分責任攬上身，多年來默默承受外界各種「戴綠帽」的冷嘲熱諷，不離不棄陪伴女方熬過事業與形象的最低谷。兩人經歷漫長的感情拉扯與磨合後，直到2024年才終於正式宣布分手，當時男方更發文強調雙方已有共識，未來會以不同身分繼續守護對方，絕口不說半句壞話。

當年謝東閔陪朱智賢出席道歉記者會。（資料圖片）

謝東閔拖實女方。（葉志明攝）

二人於2024年宣布分手。（IG圖片）

正因謝東閔當年表現得堪稱「絕世好男人」，朱智賢今次遲來的深情剖白不但未能成功洗白博取同情，反而瞬間觸發一場大規模的網絡公關災難！大批網民紛紛湧入留言區洗版力撐男方早已「仁至義盡」，怒轟女方如今突然重提舊事企圖轉移視線，簡直是「恩將仇報」！有網民憤怒直斥：「講到佢自己好似冇乜問題，好似被迫咁！」更有不少網民理智指出，當年事件的另一男主角黎振燁早已淡出幕前、回歸平淡家庭生活，如今女方為求話題再次翻舊帳，無疑會對已退圈的當事人及其無辜妻兒造成嚴重的「二次傷害」！

網民怒轟朱智賢「恩將仇報」。（網上截圖）