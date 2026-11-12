鍾麗緹海灘搞純白派對慶錫婚　混血父母罕有公開露面唯大女缺席

一代「性感女神」鍾麗緹（Christy）與內地男星張倫碩於2016年突破年齡界限共諧連理，轉眼間已攜手走過十載寒暑，正式邁入婚姻的「錫婚」里程碑。為紀念這個意義非凡的日子，向來重視家庭儀式感的鍾麗緹，日前在社交平台大方公開一輯於深圳海邊舉行的慶祝派對美照。鏡頭下雲集了男、女雙方的長輩，以及她與第二任前夫所生的兩名千金二女張思捷（Jaden）與細女張凱琳（Cayla），眾人於碧海藍天前留下溫馨全家福。惟細看之下，她與首任外籍丈夫Glen Ross所誕下的大女張敏鈞（Yasmine）因長居加拿大溫哥華而未能親臨現場。

大合照。（IG@christychung919）

大擺「心心」手勢。（IG@christychung919）

中越混血雙親罕現身搶鏡

在寫真中，最令網民驚喜的莫過於鍾麗緹一對中越混血父母罕有公開露面。兩位老人家當日架上型格太陽眼鏡星味十足，更悉心配合派對的純白主題，齊齊換上綴有閃片元素的白色休閒服飾登場，打扮相當時髦。雖然二老均已年屆高齡，但精神矍鑠、容光煥發，外貌比真實年齡年輕許多。在海風吹拂下，兩人更跟隨年輕一輩的步伐，興致勃勃地對著鏡頭舉起雙手大擺「心心」手勢，燦爛笑容加上靈活自然的肢體動作，盡顯開朗活力。

中越混血雙親罕現身。（IG@christychung919）

鍾麗緹與愛女張思捷（Jaden）與細女張凱琳（Cayla）。（IG@christychung919）

56歲穿低胸輕紗裙展玲瓏身段

至於全場焦點的女主角鍾麗緹，儘管已踏入56歲之齡，但自律極高的她依然維持著令人稱羨的巔峰狀態。當日她以一襲平口白色亮片輕紗短裙驚艷亮相，頭頂點綴著仙氣飄飄的白色羽毛髮飾，緊身剪裁將其長年保養得宜的凹凸有致曲線表露無遺。兩名愛女Jaden與Cayla亦乖巧地伴隨母親左右，母女三人同穿純白系服飾宛如「姊妹裝」，高顏值同框畫面極為養眼。適逢結婚十周年大日子，鍾麗緹與丈夫張倫碩更在沙灘上搭建的花環拱門下深情對望，重演當年婚禮上交換婚戒的動人一幕，甜蜜氛圍令空氣中彷彿也充滿粉紅泡泡。