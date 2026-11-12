李凱賢主持《九運會客室2》惹公憤　只顧爆粗不做功課被轟災難級

組合廿四味成員李凱賢（Brian）近日再夥拍伍詠薇（伍姑娘），回歸主持HOY訪談節目《九運會客室2》。然而，Brian自第一季起便因鏡頭前頻頻講粗口及欠缺事前準備而備受爭議，想不到新一季開播後其表現未見改善，主持態度再度引發大批網民洗版式聲討，直斥其主持功力屬「災難級別」。

李凱賢Brian主持態度再度引發大批網民洗版式聲討。（《九運會客室》）

Brian事前零準備惹訪談尷尬

不少觀眾在討論區發文炮轟，指Brian身為訪談節目主持，對香港演藝圈卻近乎一無所知，事前更完全不肯花時間做資料搜集。早前節目邀得資深女星夏文汐作客，Brian竟直認除了自己有份參演的《寒戰》外，對方過往的影視代表作一套都沒看過，完全無法理解夏文汐當年的紅極一時，場面令電視機前的觀眾大感尷尬。

Brian直言，夏文汐過往的影視代表作他一套都沒看過。（《九運會客室》）

朱智賢前男友都唔識

在最新一集訪問朱智賢時，Brian竟連女方的前男友謝東閔是誰亦不了解。網民稱這些藝人的具體資料在網絡上隨手可查，而Brian卻連最基本的功夫都懶得做，直接在嘉賓面前暴露出對對方的無知，令受訪者感受到不受尊重，怒轟他「根本不具備主持訪談節目的基本素質」。

Brian連朱智勛的前男友謝東閔是誰亦不了解。（《九運會客室》）

節目狂爆粗口夾雜英文惹反感

除了不提前為節目做功課外，Brian在節目中動輒狂爆粗口、夾雜英語的主持風格同樣令人反感。他更曾在嘉賓面前直呼「我完全唔X知係邊個」，引來網民圍攻批評「毫無家教」、「為爆粗而爆粗，十分造作」、「他以為這樣的說話方式很有型，實際上卻是嚴重拉低了整個節目的質素與格調。」相反，拍檔伍詠薇的專業表現卻獲得網民大讚，完全是「憑一人之力撐起整個節目」，與身旁的Brian形成強烈反差。