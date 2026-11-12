簡淑兒兩公婆購千萬豪宅努力造人　撐好姊妹朱智賢：要識保護自己

藝人簡淑兒（Jessica）與機師老公麥大力（Derek）結婚一年依然恩愛如昔，近日兩人更難得合體以「夫妻檔」姿態拍攝ViuTV節目《直樂VIURIETY邊個瞓梳化？》。兩人在接受傳媒訪問時透露，上一次一齊做節目已經是剛認識的時候；麥大力更展現浪漫一面，表示至今仍清楚記得當日的確切日期，全因那是他「夢想成真的一日」。不過簡淑兒卻毫不留情取笑老公記性好純粹因為數學好、平時去超市最愛精打細算格價，但亦大方承認麥大力在記住紀念日方面確實比自己更勝一籌。



現年37歲的落選港姐簡淑兒與混血機師麥大力（Derek）於TVB相識兼相愛。（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力婚宴。（葉志明 攝）

簡淑兒鬆口認努力造人

麥大力繼在英國持有三個物業後，早前斥資約1,420萬元購入香港西半山嘉富臺一個實用面積764平方呎、連車位的三房單位。簡淑兒在訪問中表示，當初選址時自己曾提出其他地區作考慮，但丈夫屬意西半山一帶，她最終決定跟隨對方的判斷。被問到自己哪方面比老公優勝，她笑言自己負責做家務、打理家庭及安撫性急的老公，而麥大力則是負責「搵錢」。至於新婚一年是否仍想享受二人世界，簡淑兒亦大方直認兩人一直有「努力造人」，只是礙於老公經常要飛，加上兩口子即將搬屋，待安頓好一切雜務後再作詳細計劃。

簡淑兒經常爆出懷孕揣測，今次鬆口承認有努力造人。（IG@kan_jessica）

簡淑兒撐爆朱智賢：要識保護自己

提到好姊妹朱智賢近日在HOY節目中大爆昔日拍攝無綫旅遊節目《3日2夜》的辛酸史，指曾遭全男班攝製隊要求上身半裸浸溫泉，委屈到躲進房間痛哭，拍潛水戲時又被要求「唔拉拉鏈」，同樣拍過兩輯《3日2夜》的簡淑兒表示自己從未遇過類似情況，更搞笑自嘲可能因為「冇人想睇」，所以完全沒有浸溫泉或泳衣畫面。她解釋當時並非由TVB經理人接洽，相信是外面的經理人早已為她嚴格篩選把關；若果當年真的遇上無理要求，簡淑兒強調亦會像朱智賢一樣果斷拒絕，她認為藝人拍攝時若感到不自在，觀眾透過螢幕亦會察覺，幕前工作者必須要「識得保護自己」。

朱智賢爆拍旅遊節目黑歷史。（YouTube@HOY媒體網絡）

朱智賢曾被要求上身半裸浸溫泉。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢自爆曾被要求上身半裸浸溫泉。（TVB）

朱智賢與鄺潔楹出埠拍節目。（Instagram@ashley_ellabel）

麥大力唔介意老婆婚後性感

雖然簡淑兒堅持自我保護底線，但她大爆老公麥大力其實極度開通，完全不介意她婚後行性感路線！她笑言曾試探問過老公意見，對方不僅不介意她穿泳衣示人，更將性感視為一種穿衣風格，甚至會為妻子吸引途人目光感到自豪。簡淑兒更甜蜜踢爆，每當自己穿泳衣時，麥大力永遠是「影得最多相、影得最開心」的御用攝影師，就連問他可否將靚相放上網，老公亦豪爽拋出一句：「Why not？」

麥大力唔介意簡淑兒婚後曬靚相。（IG@kan_jessica）

麥大力唔介意簡淑兒婚後曬靚相。（IG@kan_jessica）

談朱智賢舊情風波：最差時間已過

此外，對於朱智賢在節目中重提當年偷食人夫黎振燁及與謝東閔分手內幕，而惹來網民負評。簡淑兒力撐好友正面回應主持提問實屬禮貌之舉：「如果人哋問到唔講又好似好大牌，但講出嚟又好難講出讓所有人都滿意嘅答案。」她深信硬淨樂觀的朱智賢「最差嘅時候已經過咗」，毋須刻意聯絡令對方尷尬，更笑言好友天生麗質、身邊肯定不乏追求者，根本輪不到自己操心介紹男仔。