張智霖吳卓羲被爆慶功宴夾份請食飯　戴耀明曬合照重溫三十年交情

撰文：種嚶嚶
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由張智霖（Chilam）、吳卓羲（Ron）等人領銜主演的無綫（TVB）台慶劇《璀璨之城》，自播出以來收視與口碑均創下近年難得一見的佳績。為慰勞一眾台前幕後工作人員的辛勞，監製陳維冠日前特別號召整個劇組舉行慶功飯局，全體人員相聚一堂，氣氛相當熱鬧。

無綫（TVB）台慶劇《璀璨之城》日前圓滿收官。（IG@dia_yiu_ming）

戴耀明曬與張智霖、吳卓羲鬼馬合照

在劇中透過AI技術飾演「東先生」一角的戴耀明事後在社交平台分享慶功宴的合照，只見戴耀明站在中間張大嘴巴露出一臉鬼馬表情，而兩旁的吳卓羲與張智霖則同樣頭戴Cap帽、身穿休閒外套，三人齊齊搭膊頭並豎起大拇指合照。

戴耀明事後在社交平台分享與張智霖、吳卓羲慶功宴的合照。（IG@dia_yiu_ming）

戴耀明重溫與兩位男神三十年交情

除了新照外，戴耀明更花心思翻出多年前與兩人合作拍劇的珍貴舊片段，並感性寫道：「時間過得真快，Chilam大約30年前拍《天地男兒》第一次認識，卓羲大約26年前他入TVB做演員第一次認識，多謝兩位大佬請食飯！」 貼文隨即吸引不少網民留言大讚三人「同以前一樣樣嘅」，更有人重提《宦海奇官》等舊作，大讚是好戲之人。

戴耀明翻出多年前與兩人合作拍劇的珍貴舊片段。（IG@dia_yiu_ming）
戴耀明翻出多年前與兩人合作拍劇的珍貴舊片段。（IG@dia_yiu_ming）

張智霖低調回應請客吃飯

對於當晚慶功宴埋單一事，Chilam近日接受訪問時表現得相當低調，僅淡淡回應指：「都係想請番啲手足食餐飯啫，冇乜特別嘢喎。」當被追問是否與Ron夾份請客時，他更笑言：「呢個都唔係重點，唔使特別提啦！」盡顯低調豪氣的一面。

張智霖獲三大花旦貼身包圍。（微博@張智霖）
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