李光洙李先彬商場被捕獲　牽手逛街「27cm身高差」被讚如浪漫韓劇

韓國演藝圈情侶李光洙與李先彬，自2018年被爆出戀情後，雙方隨即大方認愛，並坦承已交往五個月。其實早在兩位正式交往之前，李先彬就曾公開透露李光洙是她的理想型。後來兩人透過《Running Man》認識發展出戀情。



近日，兩人在韓國多處被網友目擊手牽手逛街，特別是193cm的李光洙與166cm的李先彬之間27cm的身高差，再次成為社群的熱門話題。根據韓媒11月11日報導，這對情侶在購物中心及街頭低調約會，親密互動吸引網友熱議。

公開約會畫面瘋傳 網友大讚像韓劇情節

根據韓國媒體報導，李光洙與李先彬近日在購物中心及商店多處被拍到一同出現。兩人穿著休閒，帽子與口罩等配件低調打扮，展現多年來的自在與默契，並肩行走時手自然牽在一起，互動親密。

有網友表示，今年3月，他們也曾在首爾漢江公園被目擊帶著愛犬散步，當時李光洙牽著狗狗，李先彬則坐在野餐墊上，兩人自然的相處模式受到民眾稱讚。

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除了約會之外，兩人明顯的身高差也成為焦點之一。李光洙官方身高193cm，李先彬則為166cm，相差27cm的「身高差」讓網友直呼：

「這個身高差真的讓人心動」

「簡直像浪漫韓劇的一幕」



兩人戀情始於2016年綜藝節目《Running Man》的相識，2018年12月正式公開交往，至今已近9年。李光洙於今年4月參加YouTube頻道《뜬뜬》（DdeunDdeun）時，劉在錫曾開玩笑問兩人在漢江約會是否為行銷，李光洙則當場反問「那為什麼會是行銷啊？」現場氣氛輕鬆愉快。兩人雖鮮少高調放閃，但偶爾曝光的約會畫面，總讓外界見證這對情侶的甜蜜互動。

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