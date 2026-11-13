鍾慧冰豪宅曝光女兒林靜莉獨霸三樓　設「五星級貓屋」震撼網民

前港姐季軍鍾慧冰（冰姐）近年積極經營YouTube個人頻道《冰姐的花樣人生》，不時分享生活點滴，大受網民歡迎。日前，冰姐拍片分享大宅歷時近兩個月翻新後的面貌，其中女兒林靜莉（Jeannie）獲安排獨佔整層3樓，甚至在自己房間旁邊特意打造了一間「五星級貓房」給兩隻愛貓居住，奢華程度令網民驚嘆。

冰姐拍片分享大宅近兩個月來進行翻新大裝修後的面貌。（YouTube@冰姐的花樣人生）

鍾慧冰豪宅曝光女兒獨霸三樓

影片開首，身穿黃色格仔衫的冰姐從2樓走上3樓，直指整層3樓都是女兒林靜莉的私人領地。冰姐忍不住向觀眾笑言，女兒這層有一間她「從來沒想過會在自己家發生」的房間。原來，林靜莉因為搬回與母親同住，向冰姐「申請」了整個3樓的空間，並為她飼養的兩隻布偶貓精心打造了一個設備齊全的「五星級貓屋」。

林靜莉在自己房間旁邊打造了一間「五星級貓房」給兩隻愛貓居住。（YouTube@冰姐的花樣人生）

五星級貓屋驚現防貓抓梳化

為了照顧兩隻布偶貓，Jeannie在3樓貓房花盡心思。貓房不僅採光充足，空間更是大得驚人。房內擺放了巨型的多層貓爬架、各種貓玩具，還有一張特意挑選的「貓抓布梳化」。Jeannie介紹指，這張梳化密度極高，即使貓咪瘋狂抓撓也不會損壞，而且100%防潑水，方便清理貓咪嘔毛或倒水的污漬。

林靜莉為愛貓特意挑選的「貓抓布梳化」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

巨型貓砂盤媲美酒店洗手間

最令人震驚的是，三樓還設有一個體積猶如「小雪櫃」的巨型貓砂盤，Jeannie戲稱其為「五星級酒店的洗手間」。這個巨型廁所不僅設有獨特的隧道設計，更能有效隔絕臭味，還防止貓咪將貓砂帶出地面。此外，房內還配備了自動餵食器，並將循環出水器改為虹吸式水樽，以確保貓咪飲水衛生。

三樓還設有一個體積猶如「小雪櫃」的巨型貓砂盤。（YouTube@冰姐的花樣人生）

三樓還設有一個體積猶如「小雪櫃」的巨型貓砂盤。（YouTube@冰姐的花樣人生）

兩母女溫馨互動網民稱羨

影片中，冰姐與女兒坐在梳化上與兩隻布偶貓互動，場面十分溫馨。Jeannie透露，這兩隻布偶貓不僅性格活潑、極度黏人，甚至懂得聽指令遞手和追橡筋。冰姐在參觀過程中雖然不時「吐槽」女兒太花心思，但眼神裡盡是寵溺，還大讚兩隻貓咪非常聰明。影片曝光後，網民紛紛大讚冰姐與Jeannie的居住環境寬敞舒適，對3樓的豪宅級貓房羨慕不已，直呼：「3樓全層加貓房，簡直係貓咪同人類嘅天堂！」

冰姐對女兒眼神裡盡是寵溺。（YouTube@冰姐的花樣人生）